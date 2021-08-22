زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرق ساحل فوكوشيما اليابانية

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة، صباح اليوم الأحد، شرق ساحل محافظة فوكوشيما اليابانية، ولا توجد حتى الآن مخاطر من حدوث تسونامي.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تم تسجيل الهزات في الساعة 11.24 بالتوقيت المحلي (05.24 بتوقيت موسكو). وكان مصدر الزلزال على عمق 60 كيلومترا تحت الماء.

ووصلت الهزات الارتدادية إلى 4 نقاط في محافظات فوكوشيما ومياجي وإيواتي وياماغاتا وإيباراكي وتوتشيغي. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.