الكنافة بالمانجا طريقة عملها وكل أسرارها وتكتاها وحركاتها

الكنافة بالمانجا نوع من أنواع الكنافة والكنافة من أشهر الحلويات العربية وأيضا الخليجية الدارجة في جميع فصول السنة والمواسم والمفضلة والمحببة على قلوب الكثير من الناس والتي يتم تحضيرها بشكل كبير في الشهر المفضل شهر رمضان الكريم، فالكنافة غنية بالكثير من الفيتامينات والبروتينات والفسفور والحديد الذي يقوي ويعطي طاقة عالية للجسم، فالكنافة لها عدة تحضيرات بأشكال مختلفة ومتميزة من حيث الحشوات والمكسرات التي توجد بها، ففي هذا المقال سوف نشرح عدة طرق لتحضير ألذ وأشهى عمل كنافة بالمانجو فإليكم هذه التحضيرات.

ربع كوب من عصير المانجا الفريش

كوب من السكر البودر

ملعقتان من الحليب المجفف

نصف كوب من الزبدة

نصف كيلو من الكنافة

كوب وربع من الكريمة السائلة

ربع كوب من عصير المانجا

ربع ملعقة صغيرة من ماء الزهر

مكونات الطبقة الأولى

كوب إلا ربع من الماء

ثلاث ملاعق من جلي المانجا

كمية مناسبة من المانجا المقطعة

طريقة تحضير الكنافة بالمانجا

نحضر قدر متوسط الحجم ثم نضع فيه كمية الكنافة ثم نضع عليها كمية السمنة ثم نقلبها جيدا حتى يمتزج السمن بداخلها.

بعد ذلك نرفع القدر على نار متوسطة الحرارة ومن ثم نقلب الكنافة لمدة ثلاث دقائق بواسطة ملعقة من الخشب.

ومن ثم نرفع القدر من على النار ونترك الكنافة حتى تبرد تماما بعد أن تأخذ لونها الذهبي.

ثم نضيف بعد ذلك السكر البودر وأيضا الحليب المجفف البودر مع كمية عصير المانجا الطازجة ثم نقلب الكنافة مع المكونات التي ذكرناها.

ثم نحضر حبات المانجا ثم نقطعها مكعبات متوسطة الحجم بعد غسلها وتقشيرها.

بعد ذلك نحضر قالب الكنافة البايركس ثم نضع فيه الكنافة ومن ثم نضغط عليها جيدا بشكل متساوي.

ثم نضع كمية الكريمة على أعلى قالب الكنافة بشرط توزيع الكريمة بشكل كامل ومتساوي.

ومن ثم نضع مكعبات أو قطع المانجا على وجه الكريمة السابق ذكرها وبعد ذلك نضع الجلي وهو أخر مرحلة على قالب الكنافة بالمانجا بشكل متساوي.

ثم نضع قالب الكنافة بالمانجا داخل الثلاجة لمدة ساعتين ومن ثم أخرجي القالب من الثلاجة.

مكونات الكنافة بالمانجامكونات كريمة المانجا لعمل الكنافة بالمانجا

ثم أحضري أطباق مناسبة للتقديم وقطعي الكنافة بالمانجا ثم قدميها لأفراد الأسرة أو لضيوفك وبالهنا.

نصف كيلو من الكنافة

نصف كوب من الزبدة

ربع كوب من زيت الذرة

نصف كيلو من الخوخ

كمية مانجا مقطعة مكعبات

كمية مانجا مقطعة مكعبات كوب من كريمة الحلويات

نحضر وعاء مناسب لكمية الكنافة ثم نفتت فيه الكنافة، وبعد ذلك نضع عليها الزبدة والزيت

ثم نقلب الكنافة بالمواد الدهنية جيدا إلى أن تتشرب.

ثم نحضر صينية متوسطة الحجم ثم نضع فيها ورق الزبدة ومن ثم نضع فيها الكنافة بشكل متساوي ثم نضعها في فرن متوسط الحرارة.

نترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا حتى تأخذ اللون الذهبي وبعدها أخرجي الصينية من الفرن واتركيها حتى تبرد تماما

بعد ذلك زيني وجه صينية الكنافة بشرائح الخوخ المقطع مكعبات أيضا بقطع المانجا.

ثم قدمي الكنافة في أطباق مناسبة للحلويات وبصحة وعافية.

طريقة أخرى لتحضير الكنافة بالمانجا والخوخ المكوناتطريقة التحضيرنصائح لتحضير الكنافة بالمانجا بطريقة جيدة

يجب أن يكون الفرن ساخن قبل دخول قالب الكنافة.

لا تفتحي باب الفرن قبل نصف ساعة من دخول قالب الكنافة على الأقل

بعد خروج الكنافة من الفرن يجب سكب القطر على وجهها وهو بارد

يجب أن تقدمي الكنافة وهي باردة تماما في أطباق التقديم ويستحب تقديمها بعد أن تخرج من الثلاجة مع فنجان من القهوة.