ألمانيا تسجل 7050 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلي ثلاثة ملايين و868197 بعد تسجيل 7050 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات ثلاث حالات ليصل إجمالي الوفيات إلى 91976.