إدارة بايدن قد تجبر شركات الطيران على نقل من يتم إجلاؤهم من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت شركات الطيران الأمريكية بأنها قد تصدر أوامر لها للمساعدة فى نقل الأشخاص الذين يجرى إجلاؤهم من أفغانستان.





وقال أحد المسؤولين، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن "أمر تحذير" صدر لشركات الطيران يوم الجمعة يبلغها بإمكانية استخدامها، لكن لم يتم اتخاذ أى قرار. وأشار المسؤول إلى أن الطائرات المدنية لن تدخل أفغانستان، لكنها ستنقل بدلا من ذلك من تم إجلاؤهم من القواعد الجوية فى مواقع أخرى، بما فيها فى الشرق الأوسط وألمانيا. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أول من نشر تلك الأنباء.

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