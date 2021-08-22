البرازيل تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيانات الوزارة، تخطى العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس فى البرازيل 20 مليونا منذ ظهور الجائحة، فى حين ارتفع العدد الرسمى للوفيات إلى 574.209 حالات.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث عالميا فى عدد إصابات فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، بينما تحتل المركز الثانى عالميا بعد الولايات المتحدة فى عدد الوفيات.