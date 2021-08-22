الاستيلاء على ملايين الجنيهات من حسابات عملاء في "بنك مصر"

كشف مصدر أمني عن عمليات نصب ارتكبت ضد عملاء "بنك مصر" الحكومي، تمكن مرتكبوها من الاستيلاء على ما يقرب من 3 ملايين جنيه.

وقال المصدر لموقع "دوت الخليج"، السبت، إن "الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات من مسئولين بالبنك وعملاء فيه، تؤكد تعرض 13 عميلا لعمليات نصب باسم خدمة العملاء".

وأشار إلى أن "هذه الطريقة أصبحت معروفة في عمليات النصب، حيث يتصل المجرمون بالضحايا على أنهم من خدمة عملاء البنك، ويطلبون بيانات لتحديث الحسابات أو يعدونهم بجوائز، وبعد الحصول على المعلومات المطلوبة يستولون على الأرصدة من حساباتهم".

وأعلن المصدر تشكيل فريق أمني "على أعلى مستوى" لتتبع العصابة التي ارتكبت هذه الجرائم، لما تمثله من خطورة على اقتصاد البلاد.

يذكر أن واحدة من عميلات البنك في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، قد نشرت مقطع فيديو أعلنت فيه تعرضها للنصب.

وقالت الضحية إنها تلقت اتصالا من أحد الأشخاص، ادعى أنه من خدمة عملاء البنك واستولى على مبلغ 200 ألف جنيه من حسابها، وحينما توجهت إلى البنك اكتشفت تعرض عملاء آخرين لنفس الأمر.

وأصدر "بنك مصر" بيانا حذر فيه من الاستجابة لأي اتصالات يدعي أصحابها أنهم من خدمة العملاء، مشيرا إلى أن "عمليات النصب تمت لأن العملاء شاركوا بياناتهم السرية مع متصلين لا يعملون في البنك".