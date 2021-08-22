رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الأول epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الاول ، خلال ساعات قليلة من الآن وستعلن نتائج الثالث متوسط 2021 في جميع جمهورية العراق وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق على العلامات ، والتحضير لموافقة وزير التربية والتعليم العراقي ، والتي ستنشر على الموقع الرسمي للوزارة قريبا، وقد أعلن موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للعام 2021 مؤخراً عن نقاط تحصيل الطلاب لجميع العلامات في هذه المرحلة مبشرة، مشيراً إلى أن النتيجة ستكون متاحة رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq ، وسبب تأجيل الإعلان عن نتيجة الطلاب حتى الآن هي ظروف استثنائية تمر بها البلاد، وننشر لكم الرابط الإلكتروني الرسمي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم العراقية فتابعونا عبر موقع ثقفني.

نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الأول

بدئت مؤشرات البحث مدفوعة بنتائج الثالث متوسط 2021 العراق خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك للاطمئنان على نتيجة الطلاب والطالبات، وذلك بعد استمرار الامتحانات على مدار الفترة التي مرت في ظل ظروف صعبة، وقد راعت وزارة التربية والتعليم العراقية الظروف التي تعرض لها الطلاب خلال هذا العام بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد في العراق، حيث سيطرت الدولة على مسار العمليات التعليمية في العراق، وبات التعليم مستمر عن بُعد، ورغم تلك الصعوبات فقد شهدت الساعات الماضية ترقب وانتظار كبير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لكي يستطلعوا على نتيجة أبنائهم لتعم الفرحة الكبيرة في البيوت.

موقع وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج الطلاب

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الإعلان عن نتيجة الثالث متوسط الدور الأول والذي ينتظرها الكثيرين من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في كافة انحاء جمهورية العراق، وأكدت مصادر أن الوزارة تستعد للإعلان عن نتيجة الثالث المتوسط ويتثني لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات الآتية:

أولاً، يجب الولوج إلي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثانياً، قم بالنقر على أيقونة خدمات الطلاب.

ثالثًا، الضغط على مرحلة الصف الثالث المتوسط

رابعاً، عليك كتابة بيانات الطالب.

خامساً، قم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

ومن خلال ذلك المقال نكون قد انتهينا من معرفة كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول.