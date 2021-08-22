ديباي ينقذ برشلونة من فخ بلباو

أحرز ممفيس ديباي هدفه الأول مع برشلونة، ليقوده للتعادل 1-1 في ضيافة أتلتيك بلباو بالمرحلة الثانية من الدوري الإسباني، السبت، بينما نال زميله المدافع إيريك غارسيا بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع بسبب خطأ عنيف.

ومنح المدافع إنيغو مارتينيز التقدم المستحق لبلباو في الدقيقة 50 أمام 10 آلاف متفرج، بضربة رأس إثر ركلة ركنية، بعد سيطرة أصحاب الأرض على الشوط الأول.

وعاني برشلونة للتعامل مع ضغط بلباو، لكنه استغل تراجع الأخير بعد التقدم في النتيجة، حيث حاول أصحاب الأرض الحفاظ على تقدمهم بدلا من السعي إلى تسجيل الهدف الثاني.

وسدد فرانكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة كرة ساقطة ارتطمت بالعارضة، وبعد لحظات قليلة أدرك زميله ديباي التعادل في الدقيقة 75 بتسديدة هائلة من زاوية ضيقة، في شباك يولن أغيريزابالا حارس بلباو.

وحصل المهاجم الهولندي على فرصة لانتزاع الفوز لبرشلونة قرب نهاية اللقاء، حيث توغل بالكرة وأطلق تسديدة بجوار المرمى.

وخرج جيرارد بيكي مدافع برشلونة مصابا في الشوط الأول، ليخسر الفريق جهوده بثاني مبارياته في الدوري عقب الفوز 4-2 على ريال سوسيداد في الجولة الافتتاحية.

وتلقى غارسيا بطاقة حمراء في ظهوره الثاني مع برشلونة، عندما ارتكب خطأ ضد نيكو وليامز مهاجم بلباو على حافة منطقة الجزاء، لكن الفريق المضيف فشل في استغلال الركلة الحرة.