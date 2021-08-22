جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 لجميع الشعب وشروط الدخول

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة فبعد انتهاء البحث عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021. ونجاح الكثير من الطلاب إلا أن بعض الطلاب لم تكن نتيجتهما صافية بل عليهم إعادة أداء بعض المواد التي رسبو فيها. ولذلك حددت وزارة التربية والتعليم المصرية برئاسة الدكتور طارق شوقي جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021 في أسرع وقت حتى يتمكن الطلاب من البدء في المذاكرة أو ليكونوا أكثر استعدادا لامتحانات الدور الثاني 2021.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

يبحث الكثيرون عن موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ولذلك فسوف يتم البدء في اختبارات الدور الثاني ابتداء من 4 سبتمبر 2021 لتكون خطة الجدول كالآتي:

يوم السبت الموافق 4 سبتمبر امتحان اللغة العربية لجميع الشعب لتكون مدته ثلاث ساعات من 10 صباحا إلى 1 ظهرا.

ويليه يوم الأحد 5 سبتمبر امتحان اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب الذي سيستمر ساعتان ليبدأ الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا.

ثم يأتي في يوم الإثنين 6 سبتمبر امتحان الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمي رياضة من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا.

وفي يوم 7 سبتمبر الثلاثاء سيعقد امتحان الفيزياء للشعبة العلمي علوم والعلمي رياضة لمدة ثلاث ساعات من 10 صباحا حتى 1 ظهرا. وفي نفس التوقيت سيعقد امتحان التاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الأربعاء 8 سبتمبر امتحان اللغة الإنجليزية الأولى لجميع الشعب لمدة ثلاث ساعات من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.

الخميس الموافق 9 سبتمبر امتحان الرياضة التطبيقية (الديناميك) لشعبة الرياضة لمدة ساعتان من 10 صباحا حتى 12 ظهرا.

سيعقد يوم السبت الموافق 11 سبتمبر امتحان الكيمياء للشعبة العلمي علوم والعلمي رياضة من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا. وفي نفس الوقت امتحان الجغرافية الخاص بالشعبة الأدبية.

أما يوم الأحد 12 سبتمبر سيعقد امتحان الجولوجيا وعلوم البيئة للشعبة العلمي علوم. وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية ليتم ذلك لمدة 3 ساعات من 10 صباحا حتى 1 ظهرا. وامتحان الرياضة البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة الرياضية ليتم ذلك لمدة ساعتان من 10 صباحا حتى 12 ظهرا.

وأخيرا يوم الإثنين 13 سبتمبر وهو أخر يوم لإتمام امتحانات الدور الثاني وسيعقد فيه امتحان الأحياء للشعبي العلمي علوم. وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية لمدة 3 ساعات من 10 صباحا حتى 1 ظهرا. اما عن شعبة الرياضة سيعقد امتحان الرياضة التطبيقية (الأستاتيكا) لمدة ساعتان من 10 صباحا حتى 12 ظهرا.

أولا أن يكون الطالب راسب في مادة أو مادتين علي الأكثر في الدور الأول.

ثانيا يحصل الطالب على 50 % من مجموع المادة التي رسب فيها.

ثالثا لا يسمح بالتقدم لامتحان الدور الثاني أكثر من مرة.

رابعا في حالة الرسوب في الدور الثاني يسمح للطالب بالتقدم برسوم 200 جنيه للامتحان وذلك لمدة عامين فقط.

شروط دخول الدور الثاني للثانوية العامة 2021