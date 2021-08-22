لينك تظلمات الثانوية العامة 2021. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. عن رابط تظلمات الثانوية العامة، وذلك حتى يتسنى للطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور، تقديم تظلماتهم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021، والتي شهدت انخفاض كبير فى مجاميع الطلاب بالمقارنة لمجاميع الطلاب في السنوات الماضية، ويرجع ذلك بفضل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة، والذي تتبعه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولأول مرة مع طلبة وطالبات الثانوية العامة، ألا وهو الاجابة في البابل شيت.

لينك تظلمات الثانوية العامة 2021

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بأن تظلمات الثانوية العامة هذا العام مجاناً والكترونياً، والهدف منه هو تأكد الطالب من ورقة إجابته، وصحة المجموع، حيث أن النظام الجديد للتظلمات لا يتضمن نموذج إجابة محدد يمكن من خلاله الطالب مراجعة الاجابات، ويمكن لطلبات وطالبات الثانوية العامة تقديم تظلماتهم من النتيجة عبر إتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على لينك تظلمات الثانوية العامة.

2- يقوم الطالب بإستيفاء البيانات المطلوبة من الرقم القومي والبريد الموحد ثم تسجيل دخول.

ويجب مراعاة الآتي عند تقديم التظلم:-

1- يمكن للطالب التظلم في مادة واحدة أو أي عدد من المواد فلا توجد قيود على عدد المواد المتظلم منها.

2- التظلمات الكترونية، فلا توجد أية رسوم على هذه التظلمات.

3- مدة التظلم أسبوع واحد فقط يبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 21 أغسطس وحتى يوم الخميس 26 أغسطس.

4- لا يجوز للطالب تسجيل التظلم أكثر من مرة أو التعديل في التظلم بعد انتهاء عملية التسجيل.

5- على الطالب أو الطالبة متابعة موقع التظلمات بعد الانتهاء من تسجيل التظلم، وذلك لمعرفة نتيجة التظلم، علما بأن أخر موعد لنتيجة فحص التظلمات هو يوم 13 سبتمبر المقبل.

وبعد انتهاء عملية التظلم سوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص الكترونياً، وسوف يكون موضح بها سلامة ورقة الامتحان ونسبتها إلى صاحب التظلم، والدرجات التي حصل عليها في المواد المتظلم منها.

وفي النهاية أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنها سوف تتيج نماذج امتحانات الثانوية العامة 2021 ونواتج التعلم مع بداية العام الدراسي الجديد والذي سوف يبدأ وفقاً للخطة الدراسية المقررة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم اعتباراً من يوم 9 أكتوبر المقبل.