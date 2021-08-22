نتائج الثالث المتوسط 2021 بالعراق عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

ينتظر العديد من الطلبة والطالبات ظهور نتائج الثالث المتوسط 2021 بالعراق، نتائج نهاية العام الدراسي 2020-2021 م بقلق بالغ حيث أدى الطلبة والطالبات الامتحانات في ظل العديد من الصعبات مع انتشار وباء كرونا وصعوبة درجة حرارة الصيف، ومنذ الانتهاء من أداء الاختبارات والطلبة والطالبات في انتظار إعلان وزارة التربية العراقية اعتماد نتيجة الثالث المتوسط.

نتائج الثالث المتوسط 2021 بالعراق

منذ أن أنهى طلبة الثالث المتوسط بالعراق اختبارات نهاية العام الدراسي 2020-2021م والطلبة والطالبات في انتظار إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي والاطمئنان على ما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي، وكذلك أولياء الأمور في انتظار أن تعلن وزارة التربية العراقية عن موعد استخراج نتائج الثالث المتوسط للاطمئنان على نتيجة أبناؤهم نظرا لصعوبة الامتحانات لهذا العام وأداء الطلبة الامتحانات مع ارتفاع درجات الحرارة.

استخراج نتائج الثالث المتوسط

يزداد البحث عن رابط الحصول على نتيجة المتوسط بالعراق، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من عمليات التصحيح والتدقيق لأوراق امتحانات الطلبة والطالبات بالثالث المتوسط بجميع المواد الدراسية، حيث قام وزير التربية العراقية، الأستاذ علي حميد مخلف الدليمي، بزيارة عدداً من مراكز فحص الثالث المتوسط واطلع معالي الوزير على عملية التصحيح، والتدقيق المستمرة، وقد تأكد وزير التربية من أن أعمال التصحيح تتم وفق الخطة الموضوعة والتي تراعي ظروف الطلبة والطالبات، وتمنى معالي الوزير النجاح والتوفيق لجميع الطلبة بالعراق كي يرفعوا اسم العراق عالياً في كافة المحافل العلمية والتربوية.

رابط استخراج نتائج المتوسط

من خلال موقع “ثقفني” نقدم لطلبة العراق موقع استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2021، من خلال المواقع الرسمية لوزارة التربية العراقية، ويمكون للطلبة الحصول على النتائج فور اعتمادها من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول.

كتابة الرمز المكون من ستة أرقام وكتابة الأرقام بشكل صحيح.

الضغط على إرسال وسيتم دخولك على موقع الوزارة ومعرفة كافة الأخبار التي تخص العملية التعليمية.

موعد إعلان النتائج

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الطلبة بالثالث المتوسط بجميع المحافظات العراقية، ذي قار، واسط، صلاح الدين، الرصافة بغداد النجف الأشرف كربلاء وغيرهم من المحافظات العراقية خلال هذا الأسبوع.