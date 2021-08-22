إعصار يضرب شرق المكسيك ويتسبب بمقتل 8 أشخاص

جدة - نرمين السيد - والإعصار "غريس" عاصفة من الفئة الثالثة على مقياس "سافير-سيمبسون" للأعاصير المؤلف من خمس درجات، ووصل إلى الساحل قرب منتجع تيكولوتلا بولاية فيراكروز فى الساعات الأولى من الصباح مصحوبا برياح قوية بلغت سرعتها 201 كيلومتر فى الساعة.

وأظهرت محطة تلفزيونية محلية فيضانات عارمة فى منطقة خالابا بولاية فيراكروز، كما تسبب الإعصار أيضا بانقطاع الكهرباء واقتلاع الأشجار.

وقالت السلطات إن "غريس" اجتاح ساحل المكسيك المطل على الكاريبى الأسبوع الماضى وتسبب بانقطاع الكهرباء عن نحو 700 ألف شخص لكن دون التسبب فى خسائر فى الأرواح. كما اجتاح جاميكا وهايتى اللتين ما زالتا تعانيان من آثار زلزال بلغت قوته 7.2 درجة.