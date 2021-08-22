حاكم نيويورك يفرض حالة الطوارئ مع اقتراب إعصار هنرى

جدة - نرمين السيد - أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، حالة الطوارئ تزامنا مع اقتراب إعصار "هنرى"، حيث تخشى السلطات من هطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح وانقطاع التيار الكهربائى.





وأوضح المكتب الإعلامى للحاكم أن إعلان حالة الطوارئ، يشمل عددا من المقاطعات، بما فى ذلك مدينة نيويورك.

كما طلب كومو من الرئيس الأمريكى جو بايدن إعلان حالة الطوارئ التى من شأنها أن تسمح لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية باتخاذ تدابير طارئة، بما فى ذلك المساعدة الفيدرالية المباشرة لسكان نيويورك بعد مرور إعصار "هنرى".

وقال كومو إن سكان نيويورك اختبروا سابقا الأضرار الناجمة عن الكوارث الجوية، مضيفا "لقد عانينا منها خلال العاصفة الخارقة (ساندى)، وينبغى أن يكون (هنرى) بنفس الحجم".

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى نيويورك بعد ظهر يوم الأحد.