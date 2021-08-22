"مبابي - ريال مدريد".. تفاصيل جديدة تفسد الصفقة المنتظرة

كشفت تقارير إعلامية أن انتقال كيليان مبابي من باريس سان جرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني يبدو أمرا غير مرجح، على الأقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، زادت التكهنات بشأن الصفقة المرتقبة، لا سيما بعد الانتقال الصادم لليونيل ميسي من برشلونة الإسباني إلى فريق العاصمة الفرنسية.

لكن العقبة المتوقع أن تفسد صفقة "مبابي-ريال مدريد"، وفق محطة راديو "كادينا كوب" الإذاعية الإسبانية، ستكون قيمتها المادية.

ورغم أن المصدر لم يكشف عن حجم الصفقة المتوقع، فإن هذا الطرح يتفق مع عدم رغبة النادي الملكي في إنفاق الكثير من الأموال هذا الصيف، لا سيما بعد أزمة كورونا التي ضربت قطاع الرياضة على مستوى العالم في مقتل.

وتحدثت صحف إسبانية وفرنسية عن عدم رغبة النجم الفرنسي صاحب الـ22 عاما في تمديد عقده مع باريس سان جرمان الذي ينتهي آخر الموسم الجاري، وعن مفاوضات متقدمة من أجل انتقاله إلى "سانتياغو برنابيو".

وفي حال لم يمدد اللاعب المتوج بكأس العالم تعاقده مع وصيف الدوري الفرنسي، فإن أي ناد سيكون بوسعه ضمه مجانا خلال الصيف المقبل.