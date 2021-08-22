في الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن موعد صرف المعاشات التقاعدية الخاصة بشهر أغسطس الجاري 2021م ولذلك تم الإعلان من قبل المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، ولذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني موعد صرف رواتب المعاشات التقاعدية، حيث أن نقوم بعرض مصطلحات تقاعدية من المؤسسة العامة للمتقاعدين بالمملكة،

موعد صرف المعاشات التقاعدية :

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد في الفترة الأخيرة عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية الخاصة بشهر أغسطس الجاري 2021م، وهذا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر، على أن سوف يتم صرف المعاشات التقاعدية يوم 25 من كل شهر ميلادي، ولذلك تم استثناء يوم العطلة الرسمية لجميع المواطنين السعوديين الموظفين، حيث أن سوف يتم صرف المعاشات التقاعدية يوم الأربعاء القادم الموافق 25 أغسطس الجاري 2021م.

مصطلحات تقاعدية من المؤسسة العامة للمتقاعدين بالمملكة :

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، وعملائها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر، على أن يتم تعليق بعض المصطلحات التقاعدية للمستفيدين المتقاعدين، ولذلك تم ذكر عن مصطلح المشترك ضمن المصطلحات التقاعدية لشهر أغسطس الجاري 2021م حيث أن تم الايضاح على أن المشترك هو موظف مدني، أو موظف عسكري على رأس العمل، حيث أن هذا خاضع لأنظمة المواطنين السعوديين المتقاعدين.

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد. ثم بعد ذلك الضغط على “تسجيل الدخول”. ثم النقر على تسجيل الدخول للأفراد. يجب بعد ذلك إدخال رقم الهوية الوطنية والرقم السري. النقر على كلمة “دخول”.

آلية تغيير حالة المستفيد من المؤسسة العامة :

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية أتاحت لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين والمستفيدين، خدمات الشكاوى، وكافة الاقتراحات، ولذلك يستطيع المواطن السعودي المستفيد طرح كافة الشكاوى، والتساؤلات والاستفسارات الهامة، حيث أن أكدت المؤسسة العامة للتقاعد على تلقي كافة الشكاوى والاستفسارات من المواطنين السعوديين المستفيدين.

بالإضافة إلى ذلك أن المؤسسة العامة للتقاعد أكدت عن ضرورة الإبلاغ في حالة حدوث أية تغييرات على المتقاعدين المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، سواء كان الزواج، أو الوفاة، أو التوظيف، حيث أن يجب في هذه الحالة إبلاغ المؤسسة العامة للتقاعد إذا كان يوجد. مرحبا تغييرات في الحالة الاجتماعية، ولذلك أكدت المؤسسة العامة للتقاعد على حفظ حقوق المواطنين السعوديين المستفيدين.