تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة وخطوات تقديم الرغبات المرحلة الاولى عبر موقع التنسيق الالكتروني

تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة، بعد أن ظهرت النتيجة الخاصة بالطلاب في الثانوية العامة 2020/2021، قد بدأ بالبحث الكثير من الطلاب عن تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة، وكان ذلك بعد ان أعلن السيد الدكتور طارق شوقي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المصرية عن رابط الموقع المخصص للتقديم في الكليات للمرحلة الاولى، حيث قد اعلن المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن الرابط المخصص لتقديم الرغبات الأولى في الجامعات المصرية، وقد كان هذا صباح اليوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021، وكان ذلك بعد أن وصل الحد الادني للقبول في الكليات لطلاب شُعبة علمي رياضة في المرحلة الاولى 328 درجة، على ان يقل في تنسيق المرحلة الثانية حسب ماتم الإعلان عنه من قبل خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي المصري، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة

لقد تم الاعلان عن تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة، حيث انه من المقرر أن تقبل كلية هندسة بترول من 90.9 بالمئة، أما عن كلية الهندسة فمن المقرر أن تقبل من 80.5 بالمئة، الحد الأدنى للمجموع للقبول في تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 400.0 الحد الأدنى للمجموع للقبول في اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 399.0 الحد الأدنى للمجموع للقبول في ألسن كفر الشيخ 399.0 الحد الأدنى للمجموع للقبول في علوم البترول والتعدين مطروح 398.5 الحد الأدنى للمجموع للقبول في الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 398.0.

خطوات التقديم في تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة

يمكن الآن لجميع الطلاب التعرف على خطوات التقديم في تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة من خلال الموقع المحدد من وزارة التربية والتعليم والذي قد جاء كالاتي: