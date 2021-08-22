لينك تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر موقع التنسيق الالكتروني وخطوات التقديم

لينك تظلمات الثانوية العامة 2021، يتساءل الطلبة والطالبات عن لينك تظلمات الثانوية العامة 2021 وذلك للتقديم لتظلم أو شكوى في مادة معينة، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط التظلم للطلاب، وقد وضح الوزير أنه سيتم إجراء أو التقديم على التظلمات هذا العام بطريقة إلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بالتظلمات، ويقوم الطالب بعمل مجموعة من الإجراءات والتي عن طريقها يقوم بتقديم التظلم في مادة ما أو جميع المواد، وللعلم أن لينك التقديم على التظلمات متاحة من اليوم السبت 21 أغسطس 2021 وحتى نهاية الأسبوع الخميس الموافق 25 أغسطس 2021، وقد وصح الوزير أن التظلم يتم فيه فحص أوراق الطلاب والإجابات الموجودة في الورقة بشكل يدوي من أجل التأكد من صحة الرصد والدرجات وأن الدرجات صحيحة، وللعلم أن كل ذلك يحدث أمام أعين الطلاب في حضوره.

لينك تظلمات الثانوية العامة 2021

فعلت وزارة التربية والتعليم لينك تظلمات الثانوية العامة 2021 ليكون متاح أمام الطلاب حتى يتمكنوا من تسجيل التظلم في المواد الخاصة بها، وللمرة الأولى التي تحدث في التاريخ مجانية التظلمات، ولن يحتاج الطالب إلى دفع 100 جنيه على المادة الواحدة كما كان يفعل كل عام، بل سيتم مراجعة طلب التظلم بالمجان بدون أي مبلغ مالي، وهذا لتسهيل العملية على الطلبة وأولياء أمورهم، وقد وضح الوزير أن التظلم يتم بطريقة صارمة لمراجعة أوراق الطلاب والدرجات الخاصة بهم.

لينك تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات التقديم على التظلم

أكد وزير التربية والتعليم أن التظلم مجاني لهذا العام، ولا توجد أي قيود على المواد التي يختارها الطالب والتظلم عليها، ووضح أن التظلم بدء بالفعل من اليوم ومستمرًا إلى نهاية الأسبوع إلى يوم 25 أغسطس 2021، ويتم التسجيل كالتالي:

وعليك أن تتأكد جيدًا من أنك اخترت جميع المواد للتظلم لأن التظلم مسموح للطالب بالتسجيل مرة واحدة فقط، وعلى الطالب الحضور مبكرًا وفي الموعد المحدد لإجراء التظلم، لأن التظلم يُجرى أمام الطالب وولي أمره وتتم المراجعة أمام عينيه.