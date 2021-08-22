الطائرات الإسرائيلية تقصف موقعًا وسط قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت، بصاروخ واحد على الأقل، موقعًا شمال المخيم، مشيرًا إلى أن الطائرات تجوب أجواء القطاع.
وأضاف أن الطائرات الإسرائيلية من طراز (إف 16) أغارت على ذات الموقع الذى جرى استهدافه قبل قليل بثلاثة صواريخ.
ودوت انفجارات فى جنوب مدينة غزة وسط تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية.
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