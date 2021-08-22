طلب إسقاط قرض بنك الراجحي وشروط الإعفاء وكيفية ورابط التقديم

من أوائل البنوك التي تقف مع المواطنين في ظروفهم الصعبة ومساعدتهم بنك الراجحي لما يقدمه من تمويلات مختلفة، تساعد المواطنين والأسر التي تعاني من ظروف معيشية صعبة للغاية بسبب جائحة كورونا، واليوم مقالي عن شروط إعفاء بنك الراجحي 1443، حيث يعد من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطنين ، وفي إطار سعي الحكومة السعودية إلى الحد من انتشاره بتطبيق الخطط الاحترازية، وفي المقابل تعويض الشعب من خلال معونات ومبادرات خيرية عديدة منها إصدار أمر ملكي بإعفاء القروض من أجل تخفيف الأعباء ممن يتعثر بسبب الظروف الرهنة أو توفى لا قدر الله وهو مقترض من إحدى البنوك، ضمن القرارات السامية التي تٌعين المجتمع على تخطي الصعوبات ورفع المستوى المعيشي وتحقيق هدف المساواة بين الفئات.

شروط إعفاء بنك الراجحي 1443

حيث حدد بنك الراجحي بعض الشروط لإسقاط قرض تتضمن التالي:

في حالة وفاة المقترض لا قدر الله يتم إعفاء أسرته من سداد بقية الأقساط وفق التأمين التكافلي. إذا تعرض العميل لحادث أدى إلى إصابته بعجز دائم أو كلي فيتنازل البنك ويسقط الأقساط. وعن الحالات الأخرى التي تتعثر من كبار السن والمتقاعدين بسبب الضيقات المالية فيمكن التواصل مع البنك لإيجاد حل مناسب، بالتواصل مع خدمة العملاء على رقم 966114603333 أو إذا كنت عميل جديد الاتصال على 8001241222.

إستثناءات إعفاء أقساط قرض الراجحي

في بعض الحالات يستثنى من دفع الأقساط في بنك الراجحي ومنها:

إن كان المقترض تعرض لإصابة العجز الدائم نتيجة شرب الكحوليات وما شبه ذلك.

وإذا كانت الوفاة نتيجة الإنتحار أو أنه قام باستخدام ألعاب المغامرات (ألعاب أو الآت خطر).

أو بسبب حادث ضمن الكوارث الطبيعية أو صدور حكم قضائي عليه.

أمر ملكي إعفاء بنك الراجحي:

من الجدير بالذكر فقد أصدر الملك سلمان حفظه الله أمراً ملكياً بمراعاة ظروف الاسر بالمملكة وامر بإعفاء القروض منذ جائحة كورونا وذلك وفق الشروط المختصة بكل بنك، نظراً للإحداثيات مع تزايد عدد الوفيات نتيجة المرض، والتعثرات للمتقاعدين وكبار السن نتيجة الأحوال الاقتصادية التي تراجعت إلى الوراء، ويما أن بنك الراجحي إحدى البنوك الحكومية الكبيرة في السعودية فهو يطبق كل الأحكام والشروط ويخضع لضوابط الشريعة الإسلامية في تقديم التمويل بصورة ميسرة بالإضافة إلى أنه يعطي تأمين تكافلي حيث يتنازل البنك عن سداد أقساط القرض وفق المعايير المذكورة أسفل.

صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة.

رقم الحفيظة .

خطاب من جهة العمل يوضح الراتب والمسمى الوظيفي.

تقارير طبية تثبت الحالة الصحية.

الدخول عبر موقع بنك الراجحي الإلكتروني تعبئة الاستثمارة بالبيانات المطلوبة. رفع المستندات وتقديم طلب، أو يمكن الذهاب إلى أقرب فرع وطلب تعبئة نموذج إعفاء بنك الراجحي.

المستندات المطلوبة لإسقاط قرض الراجحي:طريقة تقديم طلب إعفاء قرض الراجحي: