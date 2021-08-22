إحجز وتملك في مشاريع سكني في مدينة الرياض وإنجاز 100% من عمائر الجوهرة في ضاحية الجوان

لراغبي تملك حجز وحدة سكنية فقد أتاحة المملكة الكثير من المشاريع السكنية في جميع مناطق المملكة بإنجاز حقيقي بلغ 100% من المستهدف، ومن ضمن 24 مشروعًا توفر 31 ألف وحدة سكنية لمن يرغب حجز وتملك وحدة سكنية من خلال برنامج “سكني” عن ارتفاع متوسط نسب الإنجاز في مشاريع مدينة الرياض السكنية الوحدات تحت الإنشاء إلى 93% في بعض المشاريع، فيما وصلت نسب الإنجاز في بعض المشاريع إلى 100%، وبدأ تسليم عدد من الأسر المستفيدة وحداتها وفق الجداول الزمنية من قبل المطورين العقاريين للمشاريع، ضمن جهود برنامج “سكني” لتمكين مستفيديه من الأسر السعودية من تملك المسكن الأول بهدف الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030.

مشروع عمائر الجوهرة:

من الجدير بالذكر فقد أوضح “سكني” أن مشروع “عمائر الجوهرة” الواقع في ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض- تطورها بالكامل الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع عدد من المطورين- وصلت نسبة الإنجاز فيه 100% ويوفر المشروع 112 وحدة سكنية، فيما سجلت عدد من المشاريع السكنية الوحدات تحت الإنشاء نسب إنجاز تجاوزت 93%، كان من بينها مشروع “ديار السعد” الذي يوفر 577 وحدة سكنية، إضافة إلى مشروع “معالي عنان” الذي يتيح 440 وحدة سكنية ومشروع “إسكان الرياض1″ الذي يضم 168 وحدة و”دواوين الجزيرة”.

مشروع شمس الديار:

ومن الجدير بالذكر أيضا أن إنجازات سكني الكثير والكثير في جميع مناطق المملكة حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع “شمس الديار” 88%، ويضم المشروع 503 فيلا وتاون هاوس، أما مشروع “إشراق ليفنج” الواقع بضاحية الجوّان فقد وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 80% ويصل عدد وحداته 2229 وحدة؛ وتشهد ضاحية الجوان حراكًا عمرانيًّا ضخمًا بعد التوجيه الكريم من سمو ولي العهد- يحفظه الله- لمضاعفة مساحة الضاحية السكنية إلى 30 مليون متر مربع لتستوعب 73 ألف وحدة سكنية، وتشهد منطقة الرياض تنفيذ نحو 24 مشروعًا سكنيًّا تتوزع شمال وغرب وشرق المدينة، وتوفر أكثر من 31 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات ضمن بيئة سكنية عصرية توفر أسلوب حياة يتوافق مع معايير جودة الحياة بتصاميمها ومساحاتها المتنوعة لتلبي حاجات الأسرة السعودية، وتضم المشاريع السكنية التابع لبرنامج سكني مساحات مخصصة للحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق الحكومية والتجارية والترفيهية والصحية، لتوفير بيئة جاذبة تتكامل فيها مقومات جودة الحياة، ومن الجدير بالذكر ان تطبيق وموقع “سكني” يتيح حجز واستعراض أكثر من 144 ألف وحدة سكنية ضمن 102 مشروع في مختلف مناطق ومدن المملكة، بالإضافة إلى 223 مخططًا سكنيًّا توفر 180,537 أرضًا سكنية، علاوة على تقديم مجموعة من الخدمات السكنية بإجراءات إلكترونية مُيسرة تبدأ من الاستحقاق الفوري، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم الهندسية النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين وخدمة التمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.