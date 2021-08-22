مواعيد نزول دعم تكافل للطلاب1443وشروط الحصول على الدعم ورابط وطريقة التسجيل

تقدم المملكة يد المساعدة للأسر المحتاجة والعمل على رعايتهم ورعاية ابنائهم حيث تقدم دعم تكافل للطلاب والطالبات لتكملة تعليمهم والإرتقاء بهم وتحفيزهم على التفوق، والعمل على سد إحتياجاتهم التعليمية والإنفاق عليهم وصرف مساعدة مالية وكما تصرف لهم حوافز تفوق وحقيبتى بما تحتويه من أدوات مدرسية من برنامج تكافل الطلاب والطالبات 1443، هو برنامج اجتماعي يقدم دعم معنوي ومالي مخصص لأبناء الشعب السعودي من مؤسسة تكافل الخيرية المدعومة من قبل الملك سلمان حفظه الله، حيث تقوم بمساعدة المحتاجين من الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية بهدف المساواة بين طبقات المجتمع ورفع وتحسين المعيشة لمحدودي الدخل وتخفيف أعباء التعليم من خلال المساعدات الموفرة من المؤسسة وهي ضمن المعونات الصادرة بالأمر الملكي وهي مؤسسة مستقلة حكومية، يأتي هذا في إطار تطوير تقديم الخدمات المادية والمعنوية وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الطلاب والطالبات على التفوق الدراسي.

قيمة الدعم للطالب من تكافل المدرسي:

من الجدير بالذكر أن الدعم المقدم من مؤسسة تكافل الخيرية بدفع الإعانات في حسابات المدارس وهي تتولى توزيع المبالغ على الطلاب المسجلين في البرنامج كل واحد حسب احتياجه، علماً بأن المبلغ يتراوح بين 500 ريال و800 ريال سعودي وربما أكثر، حيث تختلف المبلغ من طالب لآخر بسبب المرحلة الدراسية لكلا منهم، كما أن المؤسسة توفر الأجهزة اللوحية مجاناً للطلاب والطالبات الذين لا يقدرون الحصول عليها، فيما تخصص المؤسسة برامج الدعم وهي (برنامج حقيبتي وتشمل حقيبة تحتوي على مستلزمات دراسية، برنامج وجبتي وهو يختص بالطعام المدرسي، وبرنامج كسوتي وهو يشمل الزي المدرسي) فضلاً عن جوائز التفوق.

موعد نزول دعم تكافل الطلاب والطالبات 1443

يتم إيداع الدعم بالمدارس التابع لها الطلاب وتوزع حسب معرفة المدرسة وكل طالب حسب حالته وقيمة الدعم المقدم له تختلف من طالب الى اخر حسب احتياجه للمساعدة، حيث تقوم المؤسسة بإيداع المبالغ المالية في حسابات المدارس في جميع محافظات المملكة، فضلا عن توفير المعونات العينية (حقيبة مستلزمات الدراسة و الزي و وجبات الطعام) وتقوم المدارس بتوزيع كل المساعدات على كل طالب حسب استحقاقه وفق ما حدده النظام.

أن يكون الطالب/بة مسجل في المدارس وليس محو أمية. يشترط الجنسية السعودية فقط. يقوم الطالب أولاً بتسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية عبر الموقع الإلكتروني كما موضح بالأسفل. جميع الطلاب والطالبات لهم الحق في الحصول على تكافل ولابد من تحديث البيانات كل عام. تكافل غير مخصص لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي.

عبر رابط مؤسسة تكافل الخيرية تسجيل جديد إذا لم يكن لديك ملف شخصي من قبل. اكتب رقم الهوية ورقم جوال ولي الأمر ورمز التحقق. عليك كتابة الرمز المرسل عبر الهاتف، ثم تفتح أمامك صفحة يتطلب بها بيانات شخصي عليك ملأها كلها. ثم الضغط على كلمة التسجيل أسفل الصفحة، سوف تظهر رسالة تفيد بأن تم التسجيل بنجاح.

شروط التسجيل في تكافل الطلاب والطالبات 1443خطوات التسجيل في تكافل المدرسي:طريقة التسجيل في تكافل الجديد 1443

يمكنكم التسجيل في برنامج تكافل من خلال حساب شخصي للمواطن إذا كان لديه من قبل :