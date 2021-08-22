أبشر الجوازات وزارة الداخلية السعودية وكيفية التسجيل والرابط الرسمي

أبشر الجوازات هي أحد الخدمات الهامة التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية والتي من خلالها يقوم الكثير من المواطنين والمقيمين المغتربين في المملكة التعرف على الكثير من الخدمات الإلكترونية منها استعلام عن صلاحية التأشيرة برقم الهوية وغيرها من الخدمات، وذلك بهدف تقديم السرعة والراحة اللازمة لإنجاز كافة المعاملات التي تتم من خلال وزارة الداخلية السعودية للمقيمين والمواطنين، والتي كانت تتم في السابق بطريقة روتينية من ذهاب لمقر وزارة الداخلية الخاص بمنطقة إقامتك، واصبح الأمر الآن في غاية السهولة وذلك بدخول إلى بوابة أبشر الجوازات والتسجيل فيها لمعرفة كافة الخدمات التي تقدم من خلالها.

يعد الجوزات أحد القطاعات الحيوية التي تستهدفها بوابة وزارة الداخلية من خلال خدماتها الإلكترونية “أبشر”، حيث توفر له البوابة العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة كالمرور، والجوازات، والأحوال المدنية، والدفاع المدني، من خلال قناة واحدة فتوفر لهم بذلك الوقت والجهد والمال.

ويعد برنامج ابشر هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية يتيح للمواطنين السعودييين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة فيهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات. يربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيا . يخدم التطبيق 11 مليون مشترك ويقدم 160 خدمة إلكترونية ويقدم الخدمات مجانا على مدار 24 ساعة.

نظام ابشر الأحوال المدنية

موقع نظام ابشر الرسمي أصبح من أقوى الحكومية السعودية التي يستفيد منها المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث تلبي موقع أبشر الجوازات السعودية كافة المتطلبات والمعاملات الخاصة بهم بطريقة أسرع وبشكل إلكتروني، حيث توفر رابط بوابة أبشر الأحوال المدنية سهولة التعامل مع المصالح والمنشآت الحكومية للحفاظ على حقوقهم وتأدية واجباتهم وتحديث بياناتهم بشكل سري وآمن.

كما أن تشمل البوابة على قسم لمساعدة ودعم عملاء وزوار البوابة، ويوفر هذا القسم كل ما يحتاجون من مساعدة مع مراعاة أن يناسب أكبر عدد ممكن من الزوار،وغير ذلك تعمل البوابة وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية سرية معلومات مستخدميها وزوارها على رأس قائمة الأولويات وتبذل إدارة البوابة كل جهودها لتقديم خدمات ذات جودة عالية لكل المستفيدين.

أهداف نظام ابشر

السرعة في الأداء وتحسين الخدمات. تقليل أعداد المراجعين. الربط الإلكتروني بين جميع القطاعات الحكومية. الحد من حالات التزييف والتزوير. توفير المجهود والوقت للمواطنين والمقيمين.

ولكي تستفيد من خدمات أبشر الجوازات لابد من معرفة كيفية تسجيل الدخول لابد من الذهاب لإدارة وزارة الداخلية السعودية والتي تكون قريبة من مكان سكنك أو عملك، حيث سوف تجد فيها جهاز خاص بتفعيل الحساب الخاص بك في خدمة أبشر للمقيمين.

ومن هذا المنطلق أتاحت الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية وبوابة أبشر الإلكترونية واحدة من أهم الخدمات الإلزامية التي تهم معظم المقيمين في المملكة وهي توفير كافة المعلومات عن الكفيل لكي تسهل على الكثير وذلك من خلال رقم الهوية أو رقم الإقامة بل ويمكن أيضاً أن يتم من خلال جواز السفر بكل سهولة.

و هذه الخطوة تأتي كآخر مرحلة من مراحل التسجيل في خدمة أبشر للمقيمين والتي يسبقها الخطوات التالية:

الدخول للبوابة الإلكترونية أبشر الجوازات للمقيمين .

. الضغط على خيار مستخدم جديد.

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالتسجيل في خدمة أبشر للمقيمين.

أدخال رقم الهاتف الخاص بك لاستقبال رمز التفعيل الخاص بحسابك.

وبعدها يتم الذهاب لأقرب مقر إدارة لوزارة الداخلية من أجل تفعيل الحساب.

بعد التفعيل يتم إنشاء حساب المستخدم الخاص بك.

بعدما تنتهي عملية التفعيل يتم طباعة النموذج الخاص بحسابك ليتم تسليمه للموظف الخاص بالتفعيل لإتمام عملية التسجيل في خدمة أبشر للمقيمين.

وبعد أتمام هذه الخطوات تكون قد أتممت التسجيل في خدمات أبشر للجوازات للمقيمين في المملكة التي تشمل جملة من الخدمات الخاصة بالمقيمين منها الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة وخدمات اخرى كثيرة تقدمها البوابة.

والإدخال الغير صحيح لرقم الجوال سيؤدى إلى فشل عملية التسجيل واستخدام هوية شخص اخر بدلا من استخدام هويتك في عملية التسجيل هو أجراء غير قانوني ويمنع من أنشاء حساب خاص بك وعدم تفعيله.

وفقاً لتقرير هينلي العالمي الذي صدر مطلع العام الحالي، والذي يعمل على تقييم قوة جوازات السفر حول العالم من حيث عدد الدول التي يُسمح بالسفر إليها دون الحاجة لاستخراج تأشيرة دخول خاصة، فقد احتل جواز سفر سعودي المرتبة الـ 66 عالمياً حيث يتيح السفر والدخول إلى 77 دولة حول العالم دون تأشيرة مسبقة.

رقم وزارة الداخلية في الرياض

أتاحت وزارة الداخلية السعودية في الرياض مجموعة من الطرق للتواصل معها، فيمكنك في حالة وجود أي استفسار أو لديك مشكلة فنية زيارة صفحة الأسئلة الشائعة على الموقع الإلكتروني للوزارة، أو إذا كنت مسجلاً في خدمات أبشر، وأردت التواصل فيمكنك ذلك من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

أما إذا أردت التواصل مع أحد مسؤولي الدعم الفني فيرجى الاتصال على هاتف المركز على الرقم “920020405”، كما يمكنك التواصل عبر حسابات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعية فيس بوك وتوتير.

التسجيل في أبشر عن طريق الجوال

تم تحديث نظام أبشر ليتمكن المُستخدم من دخوله عبر جواله الخاص، وتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد لإنجاز المهام والحصول على المزايا الخاصة، ومن أجل التسجيل في أبشر من جوالك عليك عزيزي المستخدم الانتقال أولا إلى موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت ثم الدخول علي بوابة أبشر والضغط على زر مستخدم جديد ثم إدخال البيانات المطلوبة من رقم البطاقة، وكامل البيانات المرفقة لكم. وإدخال رقم الجوال ثم تفعيل الحساب من خلال رسالة تصل للجوال وإدخال البيانات الخاص بك عند الدخول ثم الضغط على موافق.

مميزات نظام أبشر الإلكتروني

يُعتبر النظام من أفضل الأنظمة الإلكترونية في التعاملات الحكومية في السعودية لأنه:

يوفِّر كل الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم مجانًا، دون رسوم إضافية، باستثناء قطاع الأعمال الخاص بالشركات والمؤسسات. وهو نظام متاح على مدار 24 ساعة، ويمكن للمستفيد في أي زمان ومكان الاستفادة من الخدمات التي يوفِّرها النظام.

القطاعات الحكومية التي تَتْبَعُ وزارة الداخلية، والتي يمكن للمستفيد الاستعلام عن خدماتها إلكترونيًّا:

الخدمات العامة بديوان الوزارة. ـ وكالة وزارة الداخلية للأمن الفكري.

إدارة الجوازات. ـ مركز المعلومات الوطني. ـ المباحث العامة.

إدارة المرور. ـ إدارة السجون. ـ أمن المنشأة.

إدارة الأحوال المَدَنية. ـ قوات الأمن الخاصة. ـ حرس الحدود.

إدارة الاستقدام. ـ المجاهدون. ـ الخدمات الطبية.

إدارة تصاريح الحج. ـ نادي الضباط. ـ الأسلحة والمتفجرات.

إدارة الأمن العام. ـ الإنتربول السعودي. ـ القيادة العامة للطيران الآمِن.

إمارات المناطق. ـ أبحاث الجريمة. ـ الدفاع المدني.

الأمن الفكري. ـ المركز الوطني للعمليات الأمنية. ـ الكلية الأمنية.

مكافحة المخدرات. ـ المشروعات التطويرية.

الخدمات العامة الخاصة بديوان الوزارة المتاحة في نظام أبشر هي:

الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.

الاستعلام عن التعاميم.

الاستعلام العام عن المعاملات.

الجدير بالذكر أن الخدمات التي تقدمها بوابة ابشر الإلكترونية تقع في نطاق اهم ما يبحث عنه المواطن السعودي والمقيم المغترب في جميع أرجاء المملكة، وبدأت بوابة ابشر الإلكترونية العمل رسميا عام 1435 هجرية ومنذ هذا التاريخ و البوابة وفرت الكثير من الوقت والجهد للمواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية.

حيث تحاول الحكومة السعودية بشكل مستمر في تدعيم كافة القطاعات الحيوية في المملكة وجعلها تعمل وفق منظومة التطور التكنولوجي الذي اصبح من الضروري التعامل به في كافة القطاعات لأنة يسهل الكثير من الأمور وأولها توفير الوقت والجهد الذي كان في الماضي من بين الصعاب التي تواجه المواطنين والمقيمين المغتربين في إنهاء أوراقهم الحكومية.