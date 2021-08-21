الاتحاد الأوروبى: إجلاء كل الموظفين الأفغان من كابول بحلول 31 أغسطس مستحيل 

أعلن الاتحاد الأوروبي أن إجلاء جميع الموظفين الأفغان من كابول بحلول 31 أغسطس مستحيل، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل.

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن 30 افغانيا وصلوا إلى إسبانيا بعد إجلائهم من أفغانستان منتصف الليل على متن طائرة من روما هبطت قاعدة توريخون دى أردوز الجوية بالعاصمة الإسبانية مدريد، لتوزيعهم على دول الاتحاد الأوروبى المختلفة.

كما ذكرت الحكومة الإسبانية، ستعمل إسبانيا كنقطة مساعدة للخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، والتي من خلالها سيصل الأفغان الذين تعاونوا مع الاتحاد إلى البلاد ليتم نقلهم "لاحقًا" إلى دول أوروبية مختلفة.

وأوضحت قناة " ار تى فى " الإسبانية أن إسبانيا عرضت على الدول الاعضاء فى الاتحاد الأوروبى أن تستقبل مؤقتا ما يقرب من 400 مواطن عملوا فى أفغانستان لصالح الاتحاد الأوروبى خلال العشرين عاما الماضية ، بحيث يتم توزيعهم وعائلاتهم بعد ذلك على مختلف الدول .