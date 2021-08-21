فلسطين: ارتفاع إصابات مسيرة شرق غزة إلى 41 فلسطينيًا

جدة - نرمين السيد - وفتح جنود الاحتلال المتمركزون داخل مواقعهم العسكرية شرق القطاع، نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مئات الفتية والشبان الذين يتظاهرون بشكل سلمى، قرب السياج الفاصل شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة 41 مواطنا بينهم 10 أطفال بالرصاص والأعيرة المغلفة بالمطاط، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.

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