مقتل شخصين جراء سقوط مظلة شراعية فى روسيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المكتب الإعلامى بمديرية وزارة الداخلية الروسية فى محافظة إيفانوفو قوله إن رجلا (56 عاما) وامرأة (37 عاما) فقدا السيطرة على المظلة التى كانت ملكا لهما، ما أدى إلى تحطمها. وذكر المصدر نفسه أن السبب الأرجح للكارثة هو خطأ ارتكبه الطيار.

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