الاردن يرسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى لبنان

دوت الخليج - تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الجمعة، طائرة مساعدات طبية ثانية إلى الشعب اللبناني الشقيق، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وتحمل الطائرة أدوية ومستلزمات طبية، حيث سيتم إيصالها إلى الجهات المعنية في لبنان الشقيق، نظرًا للظروف التي يمر بها حاليا.
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي: "تنفيذا للتوجيهات الملكية تستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، لتأمين الاحتياجات واللوازم إلى شعب لبنان الشقيق".
وبين الشبلي أن الطائرة تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية لتلبية احتياجات القطاعات الطبية هناك، وهي الطائرة الثانية خلال هذا الأسبوع، مبينا أن هناك تنسيقا لاستكمال إيصال المساعدات للأشقاء في لبنان.
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