بدون فوائد ولا رسوم تمويل كنف للنساء الأرامل والمطلقات 30 ألف ريال من  بنك التنمية الإجتماعية

لظروف الحياة الاقتصادية التي تؤثر على جميع الأسر بسبب جائحة كورونا، كان لبنك التنمية وقفة لدعم تمويل كنف للنساء الأرامل والمطلقات وربة المنزل، وذلك بدون فوائد ولا حتى فرض رسوم إدارية قرض 30 ألف ريال مدعوم ضمن التسهيلات التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعي للفئات المستهدفة للحصول على القروض المتاحة والتي تخص محدودي الدخل مواطنين ومواطنات، وذلك من خلال مجموعة من الحلول التمويلية لدعم كل فئة على حدى سواء إن كان تمويل الأسرة او قرض الزواج وأهل، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى لدعم القطاع الغير ربحي منها تمويل العمل الحر نقدي أو سيارة وتمويل الأسر المنتجة، في إطار تحقيق أهداف المملكة في المساواة بين طبقات الشعب من خلال تحسين المعيشة للمحتاجين.

مميزات تمويل كنف للنساء الأرامل والمطلقات:

مميزات وخصائص عديدة عند الحصول على القروض المتاحة بصورة ميسرة منها مزايا لمنتج كنف وهي على النحو التالي:

للنساء ربة المنزل والأرملة والمطلقة التي لا تعول أطفال. قرض ميسر للغاية بدون تطبيق فوائد ولا رسوم إدارية. يطبق هذا المنتج بل جميع قروض بنك التنمية أحكام الشريعة الإسلامية. أطول فترة سداد ممكنة حتى 5 سنوات بقسط شهري بسيط يناسب الدخل. متاح من بنك التسليف تمويل شخصي للرجال والنساء جميع الفئات. لا يشترط وجود صك إعالة ولا إعالة أسرة. متاح استعادة المبالغ الزائدة برقم الهوية. يمكن الحصول على كنف حتى في حالة التعثر في السداد قرض سابق.

وللرد على التساؤلات وخدمة العملاء يوجد مركز المساعدات بشأن القروض وخدمات بنك التنمية الاجتماعية من خلال الاتصال على مركز خدمة العملاء رقم 199099 متاح طوال الأسبوع على مدار 24 ساعة.

يشترط تقديم كفيل للحصول على القرض لا يتعدى عمره عن 55 سنة. لا يقل عمر المتقدمة عن 25 سنة.

تعبئة نموذج طلب قرض كنف لربة المنزل بوابة النفاذ الوطني الموحد بالبيانات الشخصية ومعلومات التواصل التي تشمل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

ثم وإرفاق الوثائق الرسمية المطلوبة:

طاقة هوية وطنية . العنوان الوطني . رقم الهاتف الجوال المسجل في بوابة أبشر . رقم الآيبان.

شروط قرض كنف للنساء:طريقة التقديم على تمويل كنف للنساء الأرامل والمطلقات: