رابط تظلمات الثانوية العامة وطريقة تقديم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021

رابط تظلمات الثانوية العامة وطريقة تقديم التظلم، صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة نشرت رابط إلكتروني عصر اليوم السبت الموافق 21 أغسطس، وذلك لتقديم طلبات التظلم من قبل طلبة الثانوية العامة للعام 2021، حيث سيتم إعادة فحص أوراق الإجابة مرة أخرى، على أن يبدأ تلقي طلبات التظلمات من اليوم الموافق 21 أغسطس 2021 ولمدة أسبوع، حيث من المقرر أن يتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر المقبل.

وأوضح شوقي بأنه سيتضمن الفحص التأكد من ورقة الامتحان، وأنها منسوبة إلى الطالب، مضيفا إلى أنه ستم التصحيح بشكل يدوي، وسيتسلم الطالب في النهاية نتيجة الفحص، مؤكدا سلامة الورقة ونسبته إليه وكامل الدرجات التي حصل عليها، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من ورقة الإجابة التي تم تصحيحها ليطمئن بنفسه من سلامة التصحيح، مشيرا إلى أنه ستقبل الوزارة هذا العام طلبات التظلم مجانا وذلك بهدف التيسير على الطلبة والطالبات.

أولا الدخول على الرابط الخاص بتظلمات الثانوية العامة 2021. تسجيل الرقم القومي والبريد الموحد وكلمة مرور البريد. يمكن تقديم التظلم على جميع المواد أو مادة واحدة حسب رغبة كل طالب. لا يوجد أي مبالغ مادية ستدفع أي أن تقديم التظلمات مجاني هذا العام. لا يمكن التعديل على طلب التظلم بعد إنهاؤه. غير متاح تقديم نموذج الإجابة الخاص بتصحيح الامتحان. يقتصر طلب التظلم على إعادة فحص ورقة الإجابة. تقديم التظلم بدءا من السبت 21 اغسطس وحتى 26 أغسطس يوم الخميس. متابعة الموقع بعد التقديم لمعرفة ظهور نتيجة التظلم.

خطوات تقديم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021رابط تقيم تظلمات الثانوية العامة 2021

بعد الدخول إلى رابط تظلمات الثانوية العامة https://tazalom.emis.gov.eg الذي بدأ اليوم 21 أغسطس ويستمر حتى يوم الخميس، من المتوقع أن يتم فحص ورقة امتحان الطالب والتأكد من نسبتها إليه ثم يتم تصحيحها يدويا، ويتسلم الطالب نتيجة الفحص والتأكيد على سلامة الورقة والدرجة التي حصل عليها، وكذلك سيتسلم نسخة إلكترونية من ورقة الإجابة الخاصة به، ومن لم يحالفه الحظ فيجب عليه معرفة جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 للاضطلاع على المواد التي سيؤدي الامتحان بها مرة أخرى.