البنتاجون: أوستن لن يستقيل على خلفية التطورات فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ورد المتحدث الرسمى باسم البنتاجون جون كيربى بـ "لا" على سؤال بهذا الصدد خلال مؤتمر صحفى له، اليوم السبت، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه انتقادات شديدة على خلفية السيطرة السريعة لحركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول واستيلائها على السلطة فى البلاد، وذلك وسط الانسحاب الأمريكى من أفغانستان والمخاوف على مصير الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية وفئات معينة من المجتمع، بمن فيهم النساء والأقليات ونشطاء حقوق الإنسان.
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