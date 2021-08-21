الوافدان الجديدان يقودان إنتر ميلان لاكتساح جنوة

تألق الوافدان الجديدان في أول مشاركة لهما مع إنتر ميلان، السبت، وقادا حامل اللقب لبداية قوية بالفوز 4-صفر على ضيفه جنوة في افتتاح الدوري الإيطالي بحضور الجماهير.

وسجل التركي هاكان تشالهان أوغلو هدفا وصنع آخر، فيما اختتم البوسني إيدن دجيكو التسجيل لإنتر، بأول ظهور لهما مع الفريق الأزرق والأسود.

وخطف تشالهان أوغلو، الذي انتقل إلى إنتر قادما من غريمه ميلان، الأضواء بصناعة الهدف الأول لزميله ميلان سكرينيار بعد 6 دقائق، قبل أن يجعل النتيجة 2-صفر في الدقيقة 14.

وأضاف إنتر، الذي ألغى الحكم له هدفين بداعي التسلل، الهدف الثالث في الدقيقة 74 عبر البديل أرتورو فيدال.

واختتم دجيكو، القادم من روما، الأهداف بضربة رأس، في مباراته رقم 200 في الدوري الإيطالي.

ونال إنتر لقبه الأولى في الدوري في 11 عاما الموسم الماضي، لكن بعد رحيل المهاجم روميلو لوكاكو والظهير أشرف حكيمي والغموض الذي يكتنف مصير كريستيان إريكسن بعد تعرضه لسكتة قلبية خلال بطولة أوروبا، زادت الشكوك حول إمكانية دفاع الفريق عن لقبه.

وفي مباراة أخرى، أحرز جياكومو راسبادوري وفيليب ديوريتشيتش وحامد تراوري 3 أهداف، ليفوز ساسولو 3-2 على مضيفه فيرونا.