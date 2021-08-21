مدان في 100 قضية نصب يؤسس مشروعا سكنيا بمصر.. ما القصة؟

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة، القبض على مدان محكوم عليه بقرابة 150 سنة سجن، في نحو 100 قضية نصب، على خلفية قيامه بتأسيس مجمع سكني واستيلائه على قروض من البنوك، واستمراره في النصب على المواطنين.

وحسب مصدر أمني تحدث لموقع "دوت الخليج"، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن الموقوف مالك لإحدى الشركات، وهو مقيم بالقاهرة، وسبق اتهامه فى 45 قضية "نصب" تتعلق بشيكات"، وجرى الحكم عليه في 95 قضية بإجمالي 149 سنة وغرامات مالية بلغت 14 مليون جنيه.

وأكدت المعلومات حصول الموقوف على قروض مالية من عدة بنوك وتأسيس مشروع سكني بدائرة قسم شرطة مدينة "نصر ثالث"، وتعثره في سداد أقساط القروض المستحقة عليه، مما أدى للحجز على المشروع السكني لصالح البنوك.

وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن الموقوف ارتكب العديد من جرائم النصب على المواطنين، من خلال إيهامهم باستمرار ملكيته للمشروع والإعلان عن بيع الشقق السكنية وحصوله على مبالغ مالية نظير التعاقدات، وفق المصدر الأمني.

وأوضح المصدر أنه تم التوصل إلى مكان اختباء المذكور في نطاق محافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته عدد من الشيكات الخاصة بالزبائن صادرة لصالحه، فضلا عن عدد من عقود بيع منه لآخرين بالمشروع السكني.

وجرى العثور أيضا على كمية من الأوراق الخاصة بالمشروع، وهي منسوبة للجهات الحكومية من أجل استخدامها فى التحايل على راغبي شراء الشقق السكنية وإيهامهم باستمرار ملكيته للمشروع، مع ختمين خاصين بالشركة، ودفتر شيكات منسوب لأحد البنوك.

وأوضح المصدر الأمني أن الموقوف اعترف بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه وأقر بالأحكام الصادره ضده، وتمت إحالته للنيابة التي أمرت بتنفيذ الأحكام السابقة والتحقيق في القضايا الجديدة.