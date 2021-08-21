إعطاء أكثر من 46 ألف جرعة من لقاح كورونا في الأردن خلال 24 ساعة

دوت الخليج :- أُعطيت أكثر من 46 ألف جرعة جديدة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الخميس.

وتوزعت الجرعات الجديدة البالغ عددها 46404، على11374 جرعة أولى، و35030 جرعة ثانية.

ووصلت حصيلة الجرعات المعطاة في الأردن منذ بدء 2021 إلى 5.999613 ملايين جرعة، منها 3.318184 ملايين جرعة أولى و2.681429 مليون جرعة ثانية.

وبلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح حتى الخميس 3.835088 ملايين مسجل.