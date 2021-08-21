رابط وطريقة التسجيل في منصة روضتي الافتراضية؛ تم إنشاء منصة روضتي من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وذلك لتسجيل رياض الأطفال بها، حيث أنها من وسائل التعليم عن بعد التي تساعد الأطفال في هذه المرحلة على التعلم والتدريب على نظام التعليم إلى حين دخولهم المدارس، حيث اتجهت وزارة التعليم السعودية على إنشاء تلك المنصات نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

رابط التسجيل في منصة روضتي الافتراضية

يمكن التَسجيل في منصة روضتي لرياض الأطفال عن طريق تثبيت التطبيق الخاص بالمنصة على الهاتف الجوال ثم القيام بخطوات التسجيل، وتعمل المنصة على تقديم العديد من الخدمات لمرحلة رياض الأطفال السعوديين وكذلك المقيمين في المملكة ومن هذه الخدمات :

تقدم تقارير عن الأطفال لأولياء الأمور حتى تساعدهم لمعرفة أداء أطفالهم في هذه المرحلة.

وجود العديد من القصص التي تناسب رياض الأطفال.

يوجد بعض الألعاب التقنية.

وتساعد على تقديم بعض الفيديوهات التي تساعد تعليم الأطفال.

خطوات التَسجيل في مَنصة روضتي

يتم التَسجيل في منصة مدرستي عن طريق تحميل التطبيق على الهاتف ثم القيام بهذه الخطوات :

تثبيت تطبيق منصة روضتي على الهاتف أولاً. الضغط على إنشاء حساب. كتابة كافة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الخاصة بولي الأمر, تاريخ ميلاد الطفل الميلادي والهجري, ورقم هوية الطفل. النقر على التالي ثم تعبئة بيانات الأب. إنشاء كلمة سر من 8 حروف أو أرقام. كتابة كلمة السر مرة أخر لتأكيدها. كتابة رقم الجوال ثم البريد الإلكتروني. ثم تسجيل بيانات الطفل. النقر على تسجيل. عند الرغبة في إضافة طفل آخر يتم الضغط على إضافة طفل. كما يمكن إضافة متابع للطفل عن طريق النقر على إضافة متابع وذلك لمتابعة مستوى الطفل.

عمر قبول الأطفال في منصة روضتي الافتراضية

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتحديد السن الذي يتم فيه قبول الأطفال في الروضة الافتراضية حيث يتم قبولهم من عمر ثلاث سنوات وحتى ست سنوات حيث يقوم ولي الأمر بتثبيت التطبيق واتباع خطوات التَسجيل السابقة.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال رابط التسجيل في منصة روضتي الافتراضية، وكذلك خطوات التَسجيل في المنصة, وعمر قبول الأطفال في منصة روضتي.