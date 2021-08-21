جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2021 جميع المواد

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وذلك لجميع الشعب للعام الدراسي 2021، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بدءا من يوم السبت 4 سبتمبر المقبل بحسب ما جاء في بيان الوزارة.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021

وسيؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات بدءا من يوم 4 سبتمبر المقبل، وذلك في مادة اللغة العربية، ويليه يوم الأحد 5 سبتمبر يمتحن الطلاب في اللغة الأجنبية الثانية، ثم يتقدم الطلاب لامتحان الجبر والهندسة الفراغية في يوم الاثنين 6 سبتمبر، ويتم امتحان كلا من مادتي الفيزياء والتاريخ في اليوم التالي 7 سبتمبر، وفي الأربعاء 8 سبتمبر يؤدي طلاب الدور الثاني امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وفي الخميس 9 سبتمبر يتم امتحان الديناميكا، ثم يعاد استكمال المتبقي بدء من السبت 11 سبتمبر في مادتي الكيمياء والجعرافيا، وفي يوم الأحد 12 سبتمبر سيتقدم الطلبة لأداء امتحانات ثلاث مواد مختلفة وهي الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، وأخيرا يوم الإثنين 13 سبتمبر يتم امتحان مواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وإليكم نسخة ضوئية من الجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم لامتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2021.

تعليق وزير التربية والتعليم على نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021

وكانت وزارة التربية والتعليم قد اعتمدت نتيجة الثانوية العامة 2021 قبل أيام وذلك بنسبة نجاح بلغت حوالي 74% فقط، وعلق وزير التربية والتعليم عن النسبة مقارنا بأن تلك النسبة متقاربة مع السنوات السابقة بحسب ما قال.

وأضاف شوقي بأنه يجب على الطالب عدم مقارنة النتيجة الخاصة به بأرقام قديمة، موضحا أن عدد المتاحين لدخول الجامعات هذا العام في زيادة، وأوضح بأن طلاب الشعبة الأدبية لم يحصل أيا منهم على مجموع 95 % فأعلى، أما طلاب الشعبة العلمية فقد حصل حوالي 20190 طالبا على نسب متفاوتة ما بين 90% وحتى 95%، أما حوالي 250000 طالب وطالبة كان مجموعهم فوق نسبة 85% وذلك في العام السابق، أما العام الجاري 2021 فقد حصل حوالي 70000 طالب وطالبة فقط على نسبة 85% معتبرا أن الطالب الحاصل على مجموع 65 وحتى 70% قد حقق مجموعا جيدا على حسب قوله.