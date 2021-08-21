نتائج الثالث متوسط 2021 عبر موقع وزارة التربية العراقية

يترقب الطلاب في العراق ظهور نتائج الثالث متوسط 2021 ، وسوف يتم تفعيل الرابط خلال الساعات القادمة والإعلان على النتائج، حتى يتمكن أولياء الأمور والطلاب من الحصول على النتائج وذلك من خلال رقم الجلوس، وسوف يتم الإعلان على نتائج الطلاب في مختلف المحافظات قريبًا.

رابط نتائج الثالث متوسط 2021

بعد الإنتهاء من مرحلة التصحيح والمراجعة بنجاح وكان ذلك في ظل إتخاذ الإجراءات الاحترازية، ولقد أعلن علي حميد مخلف الدليمي وزير التربية والتعليم بالعراق على أنه يتم رفع النتائج بالنسبة إلى بعض المحافظات في العراق، ويوم الأحد سوف يتمكن الطلاب في معظم محافظات العراق التعرف على النتائج الخاصة بهم، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

نتائج الثالث متوسط بغداد

لقد أكد وزير التربية والتعليم على أنه سوف يتم الإعلان على النتائج بشكل إلكتروني، حتى يتمكن الطلاب من معرفة النتائج قبل ظهورها في المدارس، وأيضًا بغرض حصول الطلاب على النتائج من المنزل كوسيلة للحد من التزاحم الاجتماعي.

خلال الساعات المقبلة سوف يتم الإعلان على النتيجة بعد الإنتهاء من المراجعة ومن التصحيح التي قد تمت بدقة، والغرض من ذلك أن يحصل جميع الطلاب على الدرجات التي يستحقونها، وذلك لأن الصف الثالث بالعراق يعتبر من أهم المراحل.

نتائج الثالث متوسط العراق

لقد أنتهى الطلاب في الشهر الماضي من أداء الامتحانات وكان ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية، ولقد تمت الامتحانات بدون مشاكل، وكذلك مرحلة التصحيح قد تم تطبيق إرشادات منظمة الصحة العالمية للمحافظة على صحة الجميع من وباء كورونا المنتشر، ونتج عن هذا إنتهاء مرحلة التصحيح، ويتم رفع النتائج على الموقع وبعض المحافظات سوف تظهر النتائج بها غدًا.

ختامًا عرضنا لكم مختلف المعلومات حول نتائج الثالث متوسط 2021 والتي سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة، وذلك لأن كلًا من الآباء والطلاب يشعرون بالقلق حيال ظهور النتيجة برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق.