Link  رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 مجانا للتظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة tazalom.emis

زادت عمليات البحث عن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 مجانا عبر موقع تظلمات الثانوية العامة المجاني الذي فعلته وزارة التربية والتعليم خلال الساعات القليلة الماضية إقبالا كبيرا من قبل الطلاب والطالبات الغير راضين على مجامعهم و نتيجة الثانوية العامة هذا العام بالبحث على رابط التظلم وكيفية تقديم طلب تظلم من نتيجة امتحانات الثانوية العامة و كافة البيانات المطلوبة لهذا الإجراء كما شمل البحث أيضا عدد من الاستفسارات حول النظام الجديد في التظلمات الذي أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء الماضي لإعلان نتيجة الثانوية العامة والأوائل.

تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 مجانا

واختلف نظام تظلمات الثانوية العامة 2021 هذا العام عن الأعوام السابقة نظرا لكون التصحيح هذه المرة كان بشكل إلكتروني من خلال الحاسب الآلي وهو ما يتم اتباعه لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة لوزارة التربية والتعليم خاصة وأن الطلاب امتحنوا هذا العام بنظام البابل شيت ما جعل عملية التصحيح لم يتدخل فيها أيا من العوامل البشرية.

رسوم تقديم تظلمات الثانوية العامة

كما أعلن السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن التظلمات لن تكون برسوم كما كان مسبقا يحصل الطالب على صوره ضوئيه من ورقته وسيتم أيضا حصوله على ورقة أخرى يدون فيها ملاحظاته بخط يده ثم يتم بعد ذلك النظر فيها من قبل المختصين ويتم الرد على الطالب من خلال البريد الإلكتروني خلال أيام.

وشهدت الفترة القليلة الماضية حدوث الكثير من المناوشات والتظاهرات حول وزاره التربيه والتعليم من قبل اولياء الامور و الطلاب الراسبين هذا العام بسبب عدم تمكنهم من دخول الدور الثاني وام ما تجمعوا لي الطلبه في خلال اليومين الماضيين وفي أول تعليق من وزير التربية والتعليم على هذه الواقعة اشاره بان ماحدث قانوني وأنه ليس له تدخل حيث ان القانون نص على أن الطالب الذي يرسب في أكثر من مادتين لا يحق له الدخول للدور الثاني يرسب ويعيد السنة.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021

ويتم تقديم طلبات التظلم على امتحانات الثانوية العامة 2021 بداية من يوم السبت 21 أغسطس عبر موقع تظلمات الثانوية العامة https://tazalom.emis.gov.eg/.

وأعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي أن هذا الرابط سيتيح للمتظلمين تقديم شكواهم.

وأوضح أن تظلمات الثانوية العامة 2021 ستكون مختلفة هذا العام عن الأعوام السابقة بالتأكيد.

وسيتم إطلاع الطالب على ورقة إجابته للتأكد من ان كانت هي أم هناك خطأ حدث وذلك لأن الورقه تم تصحيحها ورصد درجاتها ومراجعتها بشكل تام من خلال الكمبيوتر بشكل الكتروني.