طريقة تقديم تظلمات الثانوية عبر البريد الإلكتروني الموحد للطالب موقع tazalom thanwya emis gov

طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 وكيفية إيجاد البريد الإلكتروني للموحد للطالب وكلمة المرور الخاصة به، بعد إطلاق رابط طلب فحص أوراق إجابة الثانوية tazalom thanwya emis gov الرسمي، على رابط الخدمات الإلكترونية ألتابع إلى مركز المعلومات موقع وزارة التربية والتعليم، وهي الخدمة التي أعلن الدكتور طارق شوقي عن تقديمها للطلاب الراغبين في طلب فحص أوارق الإجابة الخاصة بهم، ولمدة أسبوع على أن تتوالي ظهور النتائج حتى موعد أقصاه يوم 13 سبتمبر 2021.

موقع فحص أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خدمة تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الثانوية، وبالفعل اليوم وعلى حسب ما جاء خلال المؤتمر الصحفي لاعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي العام، حدد الدكتور طارق شوق السبت 21 أغسطس لإطلاق رابط تقديم التظلمات وذلك لمدة أسبوع كامل على مدار 24 ساعة، وسيكون إرسال نتائج الفحص في 13 سبتمبر، والذي يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبها للطالب المتظلم، والدرجات التي تحصل عليها، وسزف يتن تسليم الطلب نتيجة الفحص إلكترونياً من ورقة الإجابة التي تم تصحيحها كي يطمأن على سلامة التصحيح.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم ان قبول طلبات فحص أوراق الإجيابة في الشهادة الثانوية سيكون مجاناً للعام الحالي، وأن الوزارة قد تعيد تصحيح الورقية يدوياً إا ما تطلب الأمر، وحول خطوات تقديم طلب التظلم من نتيجة امتحان الثانوية في أحد المواد على الطالب اتباع التعليمات الاتية:

التظلم مجاني ولا يجب سداد أي رسوم

لا يوجد قيود على عدد المواد التي سيتظلم الطالب على نتيجتها.

مدة تقديم التظلمات وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني تنتهي في 26 أغسطس 2021

يجب تحديد المادة او المواد التي سيتظلم منها الطالب.

لا يجوز التسجيل اكثر من مرة أو التعديل بعد التسجيل.ط

يجب متابعة موقع التظلمات لمعرفة نتيجة التظلم وفحص أوراق الإجابة للمتقدمين.

نشر نموذج الإجابة ونواتج التعليم مع بداية العام الدراسي الجديد.

وحول خطوات إرسال طلب تظلم من نتيجة مادة او أكثر في الشهادة الثانوية العامة فهي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الثانوية العامة من خدمات مركز المعلومات.

اختيار خدمة تسجيل طلب تظلم

أدخل الرقم القومي للطالب

أدخل البريد الإلكتروني الموحد للطالب من حساب مايكروسوفت وزارة التربية والتعليم office 365.emis.gov.eg تسجيل الدخول.

سجل كلمة المرور لبريدك الإلكتروني الموحد.

ابدأ في تحيد اسم المادة ثم قم بتسجيل التظلم.

رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة

أغسطس عن الرابط الإلكتروني لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى ١٣ سبتمبر القادم عبر موقع التظلمات الإلكترونية لنتائج الثانوية لعام 2020-2021، وقد أشارت الوزرة لطريقة تقديم التظلمات قديماً، وما تم استحداثه هذا العام من أجل التسهيل على الطلاب أولياء الأمور، والمساهمة في تيسير ألية التحقق.