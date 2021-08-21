الخارجية الروسية ترفض اتهامات بولندا بشأن أزمة الهجرة فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وتأتى تصريحات زاخاروفا ردا على اتهام وزير الدفاع البولندى ماريوش بلاشاك، روسيا بأنها تسببت بأزمة الهجرة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.

وذكرت زاخاروفا - فى منشور لها عبر "تلجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، أن هناك العشرات من الأشخاص على حدود بولندا مع بيلاروس، بينما انتقل إلى بلدان أوروبا 5.8 مليون شخص تقريبا بين عامى 2015 و2020، معظمهم من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبينة أن بولندا لها دور مباشر فى ذلك، حيث شاركت فى غزو العراق؛ بأكثر من 10 آلاف عسكرى بولندى مع حساب تبديل الكوادر خلال الفترة من 2002 إلى 2008.

وتساءلت: "متى ستقدم وارسو تقييما وما سيكون هذا التقييم لألاعيبها وألاعيب الناتو، التى تسببت بأزمة هجرة غير مسبوقة ونزوح الشعوب من قارة إلى أخرى؟".