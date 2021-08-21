المفوضية الأوربية تنفى وجود أى حوار مع طالبان وتؤكد عدم الاعتراف بالحركة

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم السبت، إن الاتصالات التى جرت مع حركة طالبان الأفغانية تستهدف إنقاذ الأرواح، نافية وجود أى حوار سياسى مع حركة طالبان ومؤكدة أن هذه الاتصالات لا تعنى الاعتراف بطالبان، مشيرة إلى أن كل الدول وفى مقدمها الدول الأوروبية، حثت على استقبال قسم من اللاجئين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من كابول.





ودعت فون دير لايين، فى ختام زيارة لإسبانيا -وفقا لموقع فرنسا 24 الإخبارى- إلى تفقد مركز استقبال للموظفين الأفغان لدى الاتحاد الأوروبى فى كابول، لافتة إلى أن كل الدول التى شاركت فى مهمات فى أفغانستان، الدول الأوروبية وغيرها، يجب أن تمنح حصص استقبال كافية حتى يتم التمكن من مساعدة هؤلاء الذين يحتاجون إلى حماية. وتابعت -خلال مؤتمر صحفى فى قاعدة توريخون دى أردوز العسكرية فى شمال شرق مدريد- أن "المفوضية مستعدة للتفكير فى الإمكانات المالية اللازمة لدعم الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من أجل مساعدة اللاجئين على الاستقرار فى أراضيها.

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