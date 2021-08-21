رابط tazalom thanwya emis gov eg طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 مجانا أونلاين

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 مجانا tazalom thanwya emis gov eg تصدر محل بحث الكثير من طلاب الثانوية العامة في مختلف محافظات مصر عن رابط التظلمات للثانوية العامة 2021 المجاني وكيفية تقديم التظلمات إلكترونيا في تصحيح الامتحانات خاصة في ظل النظام الجديد الذي ابتكرته وزاره التربيه والتعليم من جعل عملية التصحيح الكترونية ومن خلال هذا التقرير سوف نوافيكم بكافة التفاصيل بما يخص تظلمات الثانوية العامة 2021.

تظلمات الثانوية العامة 2021 مجانا

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي قد أعلن عن تطبيق نظام تظلمات الثانوية العامة 2021 مجانا مختلف بما يخص تظلمات الثانوية العامة وذلك بسبب تصحيح هذا العام كان مختلفا عن الأعوام السابقة حيث أن تصحيح الأوراق كان بشكل الكتروني كامل دون تدخل العامل البشري فيها أي ما يعني ذلك أن التظلمات لن تكون عن الأخطاء في التصحيح لان ذلك الامر مفروغ منه كونه كان اليا بينما استهدفت أشياء أخرى من ضمنها على سبيل المثال تبديل الورقة وسيتم في التظلم التأكد فقط من ان الورقة الخاصة بالاجابة تابعة للطالب.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2021

كما أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إلى أن التظلمات في هذا العام بدون رسوم وستكون بشكل إلكتروني كامل وسوف يتم تقديم طلب التظلم من خلال شبكة الانترنت ورابط سيتم الكشف عنه يوم السبت الموافق 21 من شهر أغسطس الجاري ولن يكون كما كان من قبل فى لجان الإدارة بالمديريات.

طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021

وعن خطوات تقديم تظلمات امتحانات الثانوية العامة حددتها وزارة التربية والتعليم عبر السطور التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 tazalom.emis.gov.eg

ويقوم الطالب أسماء في تظلمه في المادة أو المواد الي تقديم الطلب

كتابة الملاحظات عبر الرابط الإلكتروني.

وبعد ذلك سيتم اخراج ورقة إجابته لكن كصورهم ضوئية.

ويكتب الطالب ملاحظاته بخط يده ثم يتم فحص الملاحظات من خلال المختصين.

ويتم بعد ذلك يتم ارسال الرد علي طالب بأيام قليلة.

من حق الطالب الحصول على أى درجات ترى لجنة التظلمات أنه يستحقها.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي قد قام بإعلان نتيجة الثانوية العامه من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته وزارة التربية والتعليم في مقرها بشارع صفية زغلول وسط البلد وأعلن خلالها الوزير عن عدد من المستجدات كما أشار إلى أن أن النظام الجديد نجح بشكل كبير.