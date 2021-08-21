واتساب تحذر المستخدمين من تحميل هذه التطبيقات وتهدد بقطع الخدمة

أطلقت شركة واتساب المملوكة للفيسبوك تحذيراً صارخاً للمستخدمين في حال تنزيل تطبيق واتساب اخر غير رسمي واستخدامه، وأنه قد تتخذ العديد من الإجراءات ومنها قطع الخدمة عن الهاتف وحظر المستخدم، حيث أن تطبيق واتساب الرسمي يعمل بشكل آمن تماماً، وقد حظى بثقة اكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، وعلى ذلك فإن الشركات الأخرى الغير رسمية والتي تطلق تطبيقات اخرى شبيه بالواتساب الأصلي قد يعرض المستخدمين لسرقة البيانات، وبالتالي فإنه ليس هناك أية مبررات لاستخدام تطبيقات اخرى غير الواتساب، وكان لا بد من اتخاذ إجراء صارم للمستخدمين الذين يستخدمون تطبيقات أخرى بديله بخلاف تطبيق واتساب الأصلي.

تحذير واتساب

اجرت شركة واتساب العديد من التحذيرات التي تهدد بحظر ارقما هواتف المستخدمين، وفقاً لصحف بريطانية متخصصة في التقنية، أن الشركة قد تتخذ إجراءات من شأنها قطع خدمة واتساب عن الأجهزة التي تستخدم التطبيقات البديلة الغير رسمية، وذللك عن طريق حظر خدمة واتس اب على أرقام الهواتف المحمولة، حيث أن تطبيق واتساب هو امن تماماً ويتبع نظام التشفير للمحادثات، ولا غنى عنه، وليس هناك أية دواعي اخرى تجعل المستخدم يقوم بتنزيل تطبيقات واتساب اخرى مشابهة وغير رسمية.

أمثلة لتطبيقات واتساب الغير رسمية

هناك العديد من تطبيقات واتساب التي عمل المطورين على تطوريها بأشكال اخرى وتم نشرها على شبكات الإنترنت مما جعل الكثير يعمل على تنزيلها، ومن أمثلة هذه التطبيقات ما يلي( واتساب الأحمر – واتساب الذهبي – واتساب ايرو – واتساب الاصفر – واتساب بلس) وغيرها من التطبيقات الأخرى الغير رسمية والشبيه بتطبيق واتساب الأصلي.

حيث تعمل هذه التطبيقات على استيراد جهات الاتصال من الهاتف وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه التطبيقات الغير رسميه حققت شهرة كبيرة، وقدمت أشياء اكثر بكثير مما يقدمه الواتساب الأصلي مثل زيادة عدد الصور المرسلة في آن واحد وغيرها من امتيازات الخصوصية، إلا أنها تعد تطبيقات غير رسمية وعلى ذلك حذرت الشركة من تنزيل مثل هذه التطبيقات الغير رسمية على الهواتف وأنها قد تتخذ اجراءات صارمة ومنها حظر رقم الهاتف الذي يستخدم هذه التطبيقات.