- 1/2
- 2/2
مواصفات وسعر Samsung galaxy A03s أفضل هواتف سامسونج جالكسي الجديدة التي تم الإعلان عنها في 20 اغسطس 2021 والذي يحمل خصائص رائعة تلبي رغبات واحتياجات الكثيرون من محبي وعاشقي هواتف سامسونج جلاكسي، حيث يتميز هذا الهاتف بانخفاض سعره مقارنة بالموصفات الجيدة التي يحملها الجهاز وخاصة ما يتعلق بشاشة الهاتف والبطارية والمعالج وتصميم الهاتف.مواصفات Samsung galaxy A03s
يحمل جهاز سامسونج جلاكسي الجديد مجموعة متعددة من الخصائص والمزايا التي تساعد المستخدمين على ما يرغبون عمله بالهاتف سواء بإتمام مكالمات الفيديو او التصوير الفوتوغرافي أو مشاهدة الفيديوهات او غيرة لذا تعد أبرز المواصفات التي يضمها الجهاز كالتالي:
- وزن الهاتف لا يتجاوز 196 جرام.
- أبعاد الموبايل 9.1*75.9*164.2.
- تصنيع الهاتف من البلاستيك البولي كاربونيت.
- حجم الشاشة 6.5 بوصة من pls LCD بدقة 720*1600 بيكسل مع جودة بلاص HD.
- المعالج من نوع ميدياتك Helio p35 ثماني النواة مع معالج رسوم power vr GE 8320.
- نظام التشغيل أندرويد 11 والذي يعد احدث أنظمة التشغيل مع واجهة one ui 3.0.
- الذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت، ويوجد اصدار اخر 64 جيجا بايت.
- الذاكرة العشوائية الإصدار الأول 3 جيجا بايت والاصدار الثاني 4 جيجا بايت.
- الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.2.
- الكاميرا الخلفية الأولي تأتي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f2.2 والثانية تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f2.4 والثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f2.4.
- الهاتف يدعم جميع وسائل الحماية والأمان من بصمة وجهة ويد.
- البطارية تأتي بحجم 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوى 15 وات.
- الهاتف يدعم منفذ 3.5 مللي وشحن عن طريق USB type c.
توفر شركة سامسونج جالكسي من هاتفها الجديد جلاكسي a03s ثلاث ألوان (الأسود، الأبيض، الأزرق)، من أجل تلبية جميع الاذواق ويأتي سعر الهاتف العالمي بالدولار للنسخة (32 ذاكرة داخلية و3 جيجا رام) بقيمة 155 دولار أي ما يعادل بالمصري 2400 جنية، أما النسخة التي تضم ( 64 جيجا بايت ذاكرة داخلية و4 جيجا رام) بقيمة 170 دولار أي ما يعادل بالمصري 2700 جنية مصري.
في الختام نامي أن نكون قد أوضحنا جيدا كل ما يتعلق ب مواصفات وسعر Samsung galaxy A03s أفضل هواتف سامسونج جالكسي الجديدة.
الوسوم
مواصفات وسعر Samsung galaxy A03s أفضل هواتف سامسونج جالكسي الجديدة التي تم الإعلان عنها في 20 اغسطس 2021 والذي يحمل خصائص رائعة تلبي رغبات واحتياجات الكثيرون من محبي وعاشقي هواتف سامسونج جلاكسي، حيث يتميز هذا الهاتف بانخفاض سعره مقارنة بالموصفات الجيدة التي يحملها الجهاز وخاصة ما يتعلق بشاشة الهاتف والبطارية والمعالج وتصميم الهاتف.مواصفات Samsung galaxy A03s
يحمل جهاز سامسونج جلاكسي الجديد مجموعة متعددة من الخصائص والمزايا التي تساعد المستخدمين على ما يرغبون عمله بالهاتف سواء بإتمام مكالمات الفيديو او التصوير الفوتوغرافي أو مشاهدة الفيديوهات او غيرة لذا تعد أبرز المواصفات التي يضمها الجهاز كالتالي:
- وزن الهاتف لا يتجاوز 196 جرام.
- أبعاد الموبايل 9.1*75.9*164.2.
- تصنيع الهاتف من البلاستيك البولي كاربونيت.
- حجم الشاشة 6.5 بوصة من pls LCD بدقة 720*1600 بيكسل مع جودة بلاص HD.
- المعالج من نوع ميدياتك Helio p35 ثماني النواة مع معالج رسوم power vr GE 8320.
- نظام التشغيل أندرويد 11 والذي يعد احدث أنظمة التشغيل مع واجهة one ui 3.0.
- الذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت، ويوجد اصدار اخر 64 جيجا بايت.
- الذاكرة العشوائية الإصدار الأول 3 جيجا بايت والاصدار الثاني 4 جيجا بايت.
- الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.2.
- الكاميرا الخلفية الأولي تأتي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f2.2 والثانية تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f2.4 والثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f2.4.
- الهاتف يدعم جميع وسائل الحماية والأمان من بصمة وجهة ويد.
- البطارية تأتي بحجم 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوى 15 وات.
- الهاتف يدعم منفذ 3.5 مللي وشحن عن طريق USB type c.
توفر شركة سامسونج جالكسي من هاتفها الجديد جلاكسي a03s ثلاث ألوان (الأسود، الأبيض، الأزرق)، من أجل تلبية جميع الاذواق ويأتي سعر الهاتف العالمي بالدولار للنسخة (32 ذاكرة داخلية و3 جيجا رام) بقيمة 155 دولار أي ما يعادل بالمصري 2400 جنية، أما النسخة التي تضم ( 64 جيجا بايت ذاكرة داخلية و4 جيجا رام) بقيمة 170 دولار أي ما يعادل بالمصري 2700 جنية مصري.
في الختام نامي أن نكون قد أوضحنا جيدا كل ما يتعلق ب مواصفات وسعر Samsung galaxy A03s أفضل هواتف سامسونج جالكسي الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وسعر Samsung galaxy A03s أفضل هواتف سامسونج جالكسي الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.