باب رزق جميل للتمويل | التسجيل في باب رزق جميل

تقدم شركة باب رزق جميل للتمويل عدد كبير من العروض التمويلية للشباب، تعتبر باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر أحد السب التي يلجأ إليها الراغبون في إنشاء المشاريع الصغيرة وامتلاك الأعمال الخاصة بهم، لذا سنقوم بتقديم شروط التمويل من قروض عبداللطيف لدعم الشباب، وكيفية الحصول على تلك التمويلات بسهولة.

باب رزق جميل Bab Rizq Jameel

تعتبر شركة باب رزق جميل التابعة لشركة عبداللطيف جميل احد أكبر الشركات المالية التمويلية في المملكة العربية السعودية، حيث تهتم الشركة بتقديم يد العون للشباب في الحصول على التمويلات الصغيرة والمتناهية في الصغر حتى يتمكنوا من امتلاك المعدات الخاصة بهم لإقامة المشاريع الصغيرة أو المتناهية في الصغر.وقد وضعت الشركة بعض الشروط التي تقوم بإعانة الشباب لتوفير رأس المال من أجل دعم مشاريع الشباب السعودي.

باب رزق جميل للتمويل

وللحصول على تمويل عبد اللطيف يلزم عليك اتباع اتفاقية الشروط التي أعلنت عنها الشركة بهدف تسهيل الحصول على القروض.

أول شرط أن تكون سعودي الجنسية، لكي تتمكن من توقيع مذكرة التعاون.

أن يكون عمر المستفيد ما بين 20 إلى 60 سنة.

يجب أن يكون المشروع قابل للتنفيذ في نفس المدينة التي تسكن فيها.

يلزم على المتقدم أن يكون بدون عمل حتى تحصل على الدعم، ويستثنى الموظف حكومي الذي يقل راتبه عن 2,500 ريال.

يجب عليك تقديم أوراق جميع جوانب المشروعات و كيف تخطط من أجل ريادة فروعها.

يلزم على المستفيد أن يقوم باجتياز المقابلة الشخصية للحصول على برنامج الدعم.

فهذه هي شروط باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر والمتوسطة، وتقوم شركة باب رزق جميل تمويل بتقديم برامج تمويلات تصل ما بين 10,000 ريال سعودي إلى 200,000 ريال.

التسجيل في باب رزق جميل

وقد وقعت شركة باب رزق جميل للتمويل عروض تعاون للحصول على المعدات الثقيله وذلك لأجل الريادة لتمويل مبادرة الشباب و كفالة المنشآت مع هؤلاء الشباب، وللتسجيل قم باتباع التالي:

قم بالولوج إلى منصة شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر.

ثم اضغط على “التقديم على طلب تمويل”.

أدخل قيمة القروض الذي تريده.

حدد فترة سداد تمويل باب رزق جميل.

اختر فترة السماح التي تريدها، والتي تصل إلى 6 أشهر.

ثم انقر فوق “احسب”.

يظهر لك توقع لقمية السداد الشهرية لك.

ثم اضغط على “استعادة الطلب”.

قم بتسجيل دخول كمستخدم جديد.

أدخل بيانات التواصل الخاص بك.

قم بكتابة بياناتك الشخصية ثم قم بتقديم طلب التمويل.

سيتم مراجعة طلب التمويل ثم يتم التواصل معك لتأكيد الطلب، ويجب العلم أن قروض باب رزق جميل تكون بقيمة ربحي تصل إلى 1%.