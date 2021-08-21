عون: قرار حاكم مصرف لبنان بوقف دعم المحروقات فاقم الأزمة

جدة - نرمين السيد - وفى كلمة موجهة إلى الشعب اللبنانى، قال عون: "مع الأسف، قرار رفع الدعم جعل أزمة المحروقات تتفاقم أكثر فأكثر مع إصرار الحاكم على موقفه، ومطالبته بإصدار تشريع يغطى الصرف من الاحتياط الإلزامى".
وتابع: "استخدمت كامل صلاحياتى الدستورية لمعالجة أزمة الوقود، وطلبت من الحكومة إيجاد حل شامل لهذه الأزمة"، حسبا نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأضاف: تشاورت مع دولة رئيس الحكومة حسان دياب، ودعونا الى اجتماع اليوم فى قصر بعبدا تقرّر فيه دعم المحروقات، على أن تتحمل الخزينة اللبنانية جزءا من التكلفة، وإعطاء موظفى القطاع العام مساعدة اجتماعية عاجلة، بانتظار إعادة النظر بالرواتب والأجور وفقا للأصول، وضمن خطة تعاف شاملة".
وعلى صعيد ملف تشكيل الحكومة، قال: "الحكومة ستتشكل بإذن الله، وبالتعاون بينى وبين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى. والأساس هو أن تكون حكومة قادرة على القيام أصلا بالإصلاحات، وحاصلة على ثقة الكتل النيابية".
وأردف قوله: "تعطلت كل أجهزة الدولة التى كان المفروض فيها أن تتخذ القرارات، فأخذت أنا المبادرة لحل الأزمات الضاغطة والمشاكل الطارئة".
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