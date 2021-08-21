أخبار اليمن : الفلكي الشوافي: 3 ظواهر فلكية نادرة تجتمع غداً

الفلكي الشوافي: 3 ظواهر فلكية نادرة تجتمع غداًكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن أهم الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر أغسطس الجاري.

ونشر الفلكي الشوافي على حسابه فيس بوك، أهم ثلاثة توقعات فلكية قال أنها ستحدث يوم غدٍ الأحد.

دوت الخليج ينشر فيما يلي نصها:

● ظلال اثنين من اقمار الكوكب العملاق (المشتري) هما يوروبا وجانيميد يعبران قرص الكوكب في نفس الوقت حيث ينضم ظل القمر الاكبر جانميد الى ظل يوروبا حوالي الساعة 9:42م بتوقيت صنعاء (UTC+3) ويستمر الظل المزدوج للقمرين لحوالي ساعتين حتى الساعة 11:40م بينما يستمر ظل جانيميد بعد ذلك لحوالي الساعة 1:20 بعد منتصف الليل.

الجدير ذكره أن هذا يأتي مع بلوغ كوكب المشتري التقابل واقرب مسافة له من الارض منذ يومين ما يعني ان الحدث يتزامن مع احتفاظ المشترى بسطوع عالي هذه الأيام، يستطيع الباحثون والهواه وعشاق السماء متابعة الحدث بواسطة التلسكوب.

● يكتمل القمر البدر لشهر محرم 1443 هجرية حوالي الساعة 3:02 م بتوقيت صنعاء (UTC+3) حينها يكون القمر تحت الافق بالنسبة لليمن ويشرق بعد غروب الشمس بحوالي 16 دقيقة.

● تم اطلاق مسمى القمر الازرق على القمر البدر لهذا الشهر من قبل العديد من الباحثين ووكالات فضاء باعتباره القمر الثالث عندما يتزامن حدوث اربعة اقمار في فصل من فصول السنة كما نشير بان هذه الظاهرة تحضى برواج اعلامي كبير رغم الجدل والغموض حول موعد الظاهرة لان لها مفهوم آخر وهو عندما يتزامن قمرين بدر في شهر ميلادي واحد باعتبارها قد حدثت في اكتوبر العام الماضي ونوضح سواء كانت بأي من المفهومين فكلاهما يفتقر الغاية العلمية او الثقاقية او المرجعية التاريخية كما نوضح بان هذا المسمى الشائع بكلا المفهومين للقمر الازرق لا علاقة له بلون القمر.