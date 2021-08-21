شروط تقسيط الجوال من جرير 1443 طريقة الشراء من موقع جرير

شروط تقسيط الجوال من جرير 1443 وكيفية الشراء من موقع جرير الإلكتروني، سنتعرف عليهم خلال المقال التالي؛ حيث تعد مكتبة جرير من أكبر المؤسسات التجارية في المملكة العربية السعودية؛ حيث توفر العديد من المنتجات التي يحتاج إليها السوق السعودي بأفضل الأسعار، فضلًا عن العروض المميزة التي تقدمها من الحين للآخر، وخدمة تقسيط جرير؛ حيث يستطيع العميل تقسيط المشتريات على دفعات شهرية ميسرة بما يتفق وظروف العميل ولكن بشرُوط؛ حيث وضعت المكتبة شروط جرير لتقسيط الجوال وغيره من المنتجات.

شروط تقسيط الجوال من جرير

تعد خدمة تقسيط جرير أحد الخدمات التي تقدمها مكتبة جرير بالتعاون مع شركة للتمويل؛ حيث تتيح للعمل تقسيط المنتجات ودفع أقساط شهرية تتناسب مع ظروف العميل، لذلك يستطيع العملاء شراء الجوال عبر جرير وتقسيطه، ولكن وفق شروط تقسيط الجوال من جرير 1443، التي من أهمها:

يجب أن لا تقل قيمة مشتريات العميل من مكتبة جرير 3000 ريال سعودي ولا تزيد عن 30000 ريال سعودي، لكي يتمتع بتقسيط جرير.

يشترط ألا يقل الراتب الشهري للعميل في القطاع العام عن 3500 ريال سعودي.

ينبغي أن يكون قد مضى على تاريخ التحاق العميل بالوظيفة الحكومية ثلاثة أشهر أو أكثر، بينما الوظيفة في القطاع الخاص عام كامل.

يحق لمكتبة جرير قبول أو رفض طلب تقسيط جرير وفقًا لأهلية العميل، والسياسات الخاصة بمكتبة جرير.

يحق للعميل الاختيار من مدة التمويل التي توفرها الشركة “6 أشهر، 18 شهر، عام، عامين، ثلاثة أعوام”، ولكن بما يتفق وسياسات وأحكام شركة التمويل.

لا يحق للعميل تقسيط جرير في المنتجات أم يدمج بين الدفع من خلال خدمة التقسيط وطرق الدفع الأخرى.

يحصل مزود الخدمة على هامش ربح يقدر بـ 1.85% / الشهر.

لا يحق للعميل استرداد قيمة المنتج الذي تم شراؤه نقدًا.

يجب مراجعة سياسة وأحكام الشركة في حالة الاستبدال أو الاسترجاع.

طريقة شراء جوال من موقع جرير 1443

يستطيع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على شروط تقسيط جوال من جرير شراء أو تقسيط جوال من جرير من خلال زيارة أقرب فرع لمكتبة جرير، أو من خلال طلب تقسيط جرير من خلال موقع جرير الإلكتروني بالخطوات التالية:

الولوج إلى رابط مكتبة جرير الإلكتروني. النقر على خيار تقدم بطلبك الآن. العمل على توفير إثبات هوية ساري المفعول، وكشف حساب بنكي، وتعريف بالراتب. الموافقة على تقسيط جوال من جرير.

بعد الحصول على موافقة شركة التمويل على تقسيط الجوال من جرير، أصبح بإمكان العميل التوجه لأقرب فرع، وإتمام عملية الشراء، والاتفاق على سياسة تقسيط جرير ومدة التمويل.

مميزات التقسيط من مكتبة جرير

تقدم مكتبة جرير خدمة تقسيط الجوال من جرير وغيره من المشتريات بالعديد من المميزات، أهمها:

بدون مقدم.

تمويل يصل إلى 30000 ريال سعودي.

بدون كفيل.

رد سريع بالموافقة.

تصل فترة السداد حتى 36 شهر.

متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

في النهاية نكون قدمنا شروط تقسيط الجوال من جرير، فضلًا عن طريقة الشراء من موقع جرير.