طريقة إنهاء وكالة عبر بوابة ناجز إلكترونيًا وخطوات الطباعة

يبحث العديد من الأفراد من داخل المملكة العربية السعودية عن خطوات إنهاء وكالة عبر بوابة ناجز إلكترونيًا وذلك رغبة منهم في إلغاء الوكالة التي سبق وأن صدرت إلكترونيًا من قبل، وقد أتاحت البوابة العديد من الخدمات الهامة منها إمكانية طباعة وكالة إلكترونية وكذلك إمكانية إلغاء وكالة برقم الهوية ضمن الخدمات الإلكترونية في بوابة ناجز ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات إنهاء وكالة عبر بوابة ناجز إلكترونيًا.

إنهاء وكالة عبر بوابة ناجز إلكترونيًا

قامت وزارة العدل من خلال الخدمات الإلكترونية عبر بوابة ناجز بتوفير خطوات إنهاء وكالة عبر بوابة ناجز إلكترونيًا وتتلخص تلك الخطوات في:

يقوم صاحب الوكالة بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل.

التوجه إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية ومنها يتم اختيار تسجيل الدخول.

يقوم المستخدم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به والسابق تسجيله عبر الموقع.

بعد تسجيل الدخول يقوم المستخدم بالتوجه إلى تبويب الوكالات.

يتم عرض كافة الوكالات الخاصة بالمستخدم ومن ثم يتعين عليه النقر على الوكالة الراغب في إلغائها.

بعد عرض الوكالة التي تم اختيارها يتم النقر على كلمة فسخ، وبعدها ينتظر المستخدم لحين ظهور رسالة تم فسخ الوكالة.

طريقة طباعة وكالة إلكترونية برقم الهوية

أتاحت وزارة العدل إمكانية طباعة الوكالات التي تم تنفيذها من قبل الأفراد باستخدام رقم الهوية الخاصة بهم عن طريق الخدمات الإلكترونية التابعة للوزارة والمتمثلة في بوابة ناجز على أن يقوم المستخدم بإتباع الخطوات التالية: