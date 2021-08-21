طريقة التحقق من السكن بالرقم المدني عبر برنامج سكني

التحقق من السكن بالرقم المدني من أهم الخدمات التي وفرتها وزارة الإسكان داخل المملكة العربية السعودية والتي تعد واحدة من ضمن خدمات متعددة توفرها الوزارة إلكترونيًا للأفراد، كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن الإسكان برقم السجل ومن الخدمات الإلكترونية الهامة التي وفرتها الوزارة إمكانية الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات التحقق من السكن بالرقم المدني.التحقق من السكن بالرقم المدني
أتاحت وزارة الإسكان للأفراد خطوات التحقق من السكن بالرقم المدني وذلك دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر الوزارة وإهدار الكثير من الوقت في الانتظار ويتم التحقق من خلال الخطوات التالية:
- يقوم المستفيد بالتوجه إلى موقع سكني.
- يتم بعد ذلك تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية أولًا ومن ثم يتم التحقق منها ويقوم المستفيد بتسجيل الدخول باستخدام حسابه على منصة النفاذ الوطني.
- يقوم المستفيد بعد ذلك باختيار الخدمات العامة والموجودة بأعلى الصفحة ومنها يتم اختيار خدمات الإسكان.
- نقوم باختيار كلمة طلب الإقامة ليتم عرض كافة الطلبات المسجلة.
- يتم طلب بعض المعلومات من المستفيد ومن ثم يقوم بالنقر على كلمة استعلام ليظهر للمستفيد المعلومات المتعلقة بالسكن.
أعلنت وزارة الإسكان عن بعض الشروط الهامة والواجب توافرها في الأفراد الراغبين في القبول ببرنامج سكني وتتلخص تلك الشروط في:
- يتم تقديم الدعم فقط للأسر المكونة السعودية على أن يتم التقديم عن طريق رب الأسرة.
- يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في برنامج سكني وأسرته ضمن المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.
- لا يتم التسجيل في برنامج سكني للأفراد أقل من 25 عامًا.
- لا يتم التسجيل والحصول على الدعم في حال كان رب الأسرة المتقدم بطلب التسجيل أو أحد الأفراد في أسرته من مالكي وحدات السكن خلال وقت التقديم وبحد أقصي 5 سنوات سابقة.
- يجب ألا يكون قد قام رب الأسرة أو أحد أفرادها بالتقديم والقبول في برنامج سكني أو غيره من برامج الدعم الحكومية السعودية.
- في حالة زوال أحد هذه الشروط في الفترة ما بين التقديم وتخصيص الوحدة لا يتم منح الوحدة للمتقدم.
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التحقق من السكن بالرقم المدني من أهم الخدمات التي وفرتها وزارة الإسكان داخل المملكة العربية السعودية والتي تعد واحدة من ضمن خدمات متعددة توفرها الوزارة إلكترونيًا للأفراد، كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن الإسكان برقم السجل ومن الخدمات الإلكترونية الهامة التي وفرتها الوزارة إمكانية الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات التحقق من السكن بالرقم المدني.التحقق من السكن بالرقم المدني
أتاحت وزارة الإسكان للأفراد خطوات التحقق من السكن بالرقم المدني وذلك دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر الوزارة وإهدار الكثير من الوقت في الانتظار ويتم التحقق من خلال الخطوات التالية:
- يقوم المستفيد بالتوجه إلى موقع سكني.
- يتم بعد ذلك تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية أولًا ومن ثم يتم التحقق منها ويقوم المستفيد بتسجيل الدخول باستخدام حسابه على منصة النفاذ الوطني.
- يقوم المستفيد بعد ذلك باختيار الخدمات العامة والموجودة بأعلى الصفحة ومنها يتم اختيار خدمات الإسكان.
- نقوم باختيار كلمة طلب الإقامة ليتم عرض كافة الطلبات المسجلة.
- يتم طلب بعض المعلومات من المستفيد ومن ثم يقوم بالنقر على كلمة استعلام ليظهر للمستفيد المعلومات المتعلقة بالسكن.
أعلنت وزارة الإسكان عن بعض الشروط الهامة والواجب توافرها في الأفراد الراغبين في القبول ببرنامج سكني وتتلخص تلك الشروط في:
- يتم تقديم الدعم فقط للأسر المكونة السعودية على أن يتم التقديم عن طريق رب الأسرة.
- يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في برنامج سكني وأسرته ضمن المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.
- لا يتم التسجيل في برنامج سكني للأفراد أقل من 25 عامًا.
- لا يتم التسجيل والحصول على الدعم في حال كان رب الأسرة المتقدم بطلب التسجيل أو أحد الأفراد في أسرته من مالكي وحدات السكن خلال وقت التقديم وبحد أقصي 5 سنوات سابقة.
- يجب ألا يكون قد قام رب الأسرة أو أحد أفرادها بالتقديم والقبول في برنامج سكني أو غيره من برامج الدعم الحكومية السعودية.
- في حالة زوال أحد هذه الشروط في الفترة ما بين التقديم وتخصيص الوحدة لا يتم منح الوحدة للمتقدم.
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