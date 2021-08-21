إعصار جريس يضرب شرق المكسيك 

اجتاح الإعصار جريس شرق المكسيك مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وتسبب في انقطاع للكهرباء وسقوط أشجار.
سيمبسون" للأعاصير المؤلف من خمس درجات، ووصل إلى الساحل قرب منتجع تيكولوتلا بولاية فيراكروز في الساعات الأولى من صباح اليوم مصحوبا برياح قوية بلغت سرعتها 201 كيلومتر في الساعة.
وكانت السلطات المكسيكية الاتحادية أعلنت أن أمطارا غزيرة ستسقط على معظم مناطق وسط وشرق المكسيك، لكنها لم تقدم أي معلومات مبكرة عن الأضرار التي سببها الإعصار جريس.
وقالت سلطات الحماية المدنية في فيراكروز إن جريس تسبب في انقطاع الكهرباء وسقوط أشجار، وأظهرت لقطات مصورة وصور على وسائل التواصل الاجتماعي أضرارا لحقت بمبان، لكن لم ترد حتى الآن تقارير عن ضحايا.
وضعفت قوة الإعصار مع تحركه على اليابسة، لكن المركز الوطني للأعاصير حذر من مد خطير مع ارتفاع منسوب مياه البحر فوق مستويات المد الطبيعية.
وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش اليوم، تراجع الإعصار إلى الفئة الأولى وبلغت سرعة الرياح داخله 150 كيلومترا في الساعة، وصار مركز الإعصار على بعد حوالي مئة كيلومتر بين الشرق والشمال الشرقي من العاصمة مكسيكو سيتي، حسبما قال المركز الذي يتخذ من ميامي مقرا له.
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