باكستان تؤكد ضرورة الانتقال المبكر والسلس للسلطة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ تشودرى -حسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- إن باكستان تتابع عن كثب التطورات التى تحدث فى أفغانستان وتتواصل مع المجتمع الدولى بشأن هذه المسألة.

وأضاف تشودرى -خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى- أن استمرار مشاركة المجتمع الدولى أمر ضرورى لتحقيق السلام والأمن والتنمية الدائمين فى أفغانستان، مؤكدا على التزام الحكومة الباكستانية بالعمل مع المجتمع الدولى من أجل تحقيق الأهداف المشتركة فى أفغانستان.

وأشار إلى المحادثات الهاتفية التى أجراها رئيس الوزراء عمران خان مع قادة العالم بمن فيهم الرئيس التركى والمستشارة الألمانية ورؤساء وزراء المملكة المتحدة وهولندا والدنمارك، كما تحدث وزير الخارجية شاه محمود قريشى إلى نظرائه من الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة والدنمارك وكوريا الجنوبية.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الباكستانى سيزور أيضاً الدول المجاورة لأفغانستان لإجراء مشاورات حول الأوضاع الأمنية المتطورة.